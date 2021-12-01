台灣「女力崛起」贏過日韓　女民代、主管比例進全球前10

▲HTC董事長暨執行長王雪紅是女力的代表性人物。（圖／業者提供）

記者張克銘／台北報導

瑞典選出該國史上首位女總理，「女力崛起」的議題再次受到關注。行政院主計總處統計全球各國民意代表、主管及經理人員的性別占比，女性大多低於男性，台灣的30.5％的女性佔比低於歐美主要國家，但高於南韓、日本，顯示台灣女性在職場上，比日韓女性有揮灑空間。

瑞典近日選出新一任總理安德森（Magdalena Andersson），財長出身的她，是瑞典史上第一位女總理，她的當選，也進一步宣告北歐五國「女力崛起」，因為目前只剩挪威是男性當家。台灣在2016年選出新一任總統蔡英文，女性當家的選舉結果，也一度是國際媒體關注的焦點。

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▲總統蔡英文為台灣首位女總統。（圖／記者李毓康攝）

行政院主計總處月初公布「國情統計通報」，從2020年的數據來看，我國民意代表、主管及經理人員共有37.4萬人，其中女性民意代表、主管及經理人員有11.4萬人。雖然整體人數還是低於男性的26萬人，不過從佔比上來看，女性首度突破3成來到30.5%，比起10年前的20.5%，增加了10個百分點，顯現這10年來，女性在就業與職場升遷有顯著成長。

若是進一步與世界各國比較，「國情統計通報」顯示，各主要國家女性民意代表、主管及經理人員占比，大多低於男性，以2020 年的數據來看，美國的44.6％最高，其次的瑞典、冰島、新加坡與英國，也都有超過35％的女性比例。

▲民意代表、主管及經理人員人數及女性占比已經突破三成。（圖／行政院主計總處提供）

台灣的30.5%若加入比較，其實遠低於歐美主要國家，也比同樣位在亞洲的新加坡還低，在在統計數據中名列第10。不過，卻比鄰近的南韓（15.7％）及日本（13.3％）都要高，顯示台灣女性在職場上，其實比日韓女性更有揮灑空間。

對此，104人力銀行人資長鍾文雄指出，台灣女性進入職場晉升到基層、中階、高階主管的人數逐年上升，雖然幅度不高，但確實是穩定成長，更超越了亞洲如中國、日本、南韓等國，「女性的特質包括協調、同理心、傾聽，更適用在企業的溝通、跨部門合作上。」

▲捲入家暴案的高嘉瑜也是女力崛起代表人物之一。（圖／記者屠惠剛攝）

鐘文雄表示，在特定產業中，包括觀光、旅遊、文教、金融、醫療均屬於服務業範疇，大多是女性較多的工作環境，女性在升遷上機會較多；相較於男性為主的如營造業、不動產、製造業、鋼鐵、農業、土石採取，則大多還是男性擔任主管職。

另外，若是從「勞參率」來看，主計總處統計，2020年全台男性勞參率為67.24％，女性為51.41％。女性在25到29歲勞參率最高，達到90.47％，35至39歲的女性勞動參與率約82％，50至55歲的女性勞動參與率是64％。分析背後原因，主要是因為婚姻和家庭考慮，導致女性年紀越大，勞參率越下降的趨勢。

對此，1111人力銀行公關總監陳尹柔認為，女性勞參率雖然隨著年紀下降，但比例卻是逐年提高，主要與政府近年來推動性別工作平等意識、禁止性別歧視、推動性騷擾防治法與性別工作平等法等有關，「像是透過政策建構更友善的工作環境，提供生理假、育嬰假、生育津貼及留職停薪津貼等，讓女性不會因為家庭因素而被迫提前離開職場。」

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

