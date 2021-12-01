12星座「擇偶潛規則」　結婚和戀愛對象標準不一樣

▲12星座選擇結婚和戀愛的的對象有不同的標準。（圖／unsplash）

生活中心／綜合報導

談戀愛歸談戀愛，熱戀初期，只專注於彼此的甜蜜、快樂，但結婚不一樣，更多的是一份責任感，據《星座好朋友》網站分析，12星座挑選對象是有潛規則的，可以看得出他是把你當戀愛對象，還是想攜手一生好好過日子的人。



1、自然最重要

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

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在戀愛初期時，為了要讓自己的心上人心中只有自己好的地方，或是贏得對方的好感，人們往往會習慣性掩飾自己不足的地方，甚至到了嬌柔做作的地步，雖然說雖然說想隱藏缺點並沒有錯，但隨著相處的時間久了，難免會露出本性。而在發現對方本性並不像自己所認知的一樣時，這些星座會感到特別失落，因此相較於那種溫柔儒雅、善解人意的類型，他們更傾向選擇那種自然不做作、甚至有些大咧咧的對象，他們認為這樣的人，至少比較不會有讓自己受騙的感覺。



2、穩定的經濟基礎

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座的人向來比較務實，也比較重視生活的品質，工作都已經那麼拼命了，至少生活上要讓自己過得舒服一點，而且他們的愛情從來都是以結婚為前提努力經營的，而婚姻和戀愛不同，若是對方沒有能力幫忙分擔，這重責大任只能由他一個人扛著的話，會讓他們感到非常大的壓力，對於這段感情也會非常沒有信心，經濟基礎絕對是會直接影響兩人生活品質的。有了經濟基礎作為保證，未來的婚姻才會更為幸福，更為快樂。

3、普普通通就好

代表星座：雙子座、天秤座、水瓶座

在戀愛交往在戀愛交往還沒想定下來時，這些星座會選擇的對象多半都是外貌、身姣好的類型，他們認為對方的外貌一定要好看，才能讓自己帶出門時有面子、滿足他們的虛榮心，自己也才有辦法愛得下去，但當他們想定下來找個人好好過生活後，反而不太會找這樣的人，畢竟顏值高的人太容易招惹很多蒼蠅，自己還要時刻注意提防著，因此他們寧願和一個外貌普通，但可以和他們平平淡淡面對柴米油鹽生活的對象，一起過完下半輩子。