自強號車廂「激烈震動」！他崩潰喊快解體　網驚呆：要抖出來了

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友11月30日在臉書「爆料公社」表示，他乘坐台鐵134車次自強號從彰化北上台北時，列車行駛的過程中「車廂不停震動」，連車窗、椅子都發出超大聲響，讓他非常害怕，直呼「（椅子）感覺快散了，抖到懷疑人生」。對此，台鐵回應，已經對該列車進行詳細檢查，主要是車輪輪廓磨耗而變平導致。

原PO在臉書「爆料公社」分享影片，畫面中可以看見，自強號車廂內無人乘坐的椅子不斷激烈震動，幅度大到像是有人在刻意搖晃一般，誇張的是不僅原PO隔壁的椅子在震動，整個車廂內所有座位，包含窗戶及窗簾都在顫抖，場面看起來相當驚悚，車廂彷彿隨時會解體。

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▲原PO搭乘台鐵自強號，車廂椅子竟瘋狂顫抖。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO指出，他當時乘坐134車次自強號從彰化北上台北，沿途火車像開在石子路面一樣，整個車廂在抖且發生「卡卡」很大的聲響，「感覺快散了，司機也照開，聲稱沒安全問題，說是軌道和輪子的問題」、「沒有一公尺不抖的，抖到我懷疑人生」、「自強號（難道）老了，得了帕金森氏症嗎？」

其他網友看了紛紛表示「天氣冷，火車也會怕冷，在顫抖啊」、「這是按摩舒壓坐椅嗎，台鐵太強了」、「同樣的車票，為什麼你的比較好玩」、「你說是越野車上面我都信」、「這樣抖會不會把體內的結石給抖出來」、「你賺到了，這是全台唯一的火車按摩椅」、「會暈車的人肯定吐死」。

對此，台鐵回應，針對民眾反應之車廂抖動問題，該列車經詳細檢查後，主要為該節車廂的車輪踏面有磨耗之情形，即車輪輪廓之斜面因磨耗而變平，造成列車行駛時左右擺動較明顯，目前已經先將該節車廂換下，待後續進行車輪的璇銷處置。

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