第三劑即起開放！第二劑打滿5個月可打莫德納「想選BNT要等等」

記者洪巧藍／台北報導

新冠變異株Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，第三劑間隔縮短為5個月接種，針對醫事人員、一線防疫人員、機組員等1~3類疫苗優先對象，以及因公需出國的外交、運動選手共4類對象優先，7/2之前打過第二劑者，今天就可以到醫療院所直接預約，提供半量莫德納；至於想打BNT者，則還要等等。

▲第三劑間隔規劃說明。（圖／指揮中心提供）

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▲第三劑說明。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，為積極因應COVID-19病毒變異株對於國內防疫造成之威脅，確保醫療及防疫量能，自即日起提供已完整接種COVID-19疫苗且滿5個月之民眾，追加接種第三劑COVID-19疫苗。

指揮中心提醒，目前提供接種之追加劑為莫德納 COVID-19疫苗，依各國核准及接種建議，接種劑量為50微毫克(基礎劑之一半劑量，依目前劑型，注射量為0.25ml)。

至於想選BNT？陳時中表示，目前莫德納數量足夠，BNT則會先給第二劑接種使用，有其它數量再開放給第三劑使用。

指揮中心說明，截至今日，已完整接種COVID-19疫苗(不論廠牌)且間隔滿５個月者[即本(2021)年7月2日(含)前已完整接種]，約4.8萬人，依我國COVID-19疫苗接種政策歷程，多為「COVID-19公費疫苗優先接種順序」第一類至第三類對象，包括醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員等。為確保高感染風險對象儘速接種第三劑，建議優先接種符合間隔之醫護人員、第一線高感染風險工作人員(包括航空機組員、港埠工作人員、防疫旅宿工作人員等)及因公出國人員；其餘符合間隔之民眾，亦可視感染風險及接種意願，經醫師評估後接種。

指揮中心指出，本年11月28日我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家會議即建議，高風險對象追加接種第三劑COVID-19疫苗，其他18歲以上民眾可評估自身感染風險以及接種意願，經醫師評估後接種；而會中專家亦表示，如遇特殊情況，第二劑與第三劑間隔可縮短至5個月。

為因應農曆年節返臺人潮，指揮中心評估國際疫情風險及國內疫苗供應現況，調整第二劑及第三劑間隔為5個月，並自即日起開始提供接種，以及早建立高感染風險人員之免疫保護力。

指揮中心強調，目前各國對於追加劑接種廠牌尚無明確建議，惟依據已開始接種追加劑國家之接種現況，以腺病毒載體COVID-19疫苗(包括AstraZeneca 及 Janssen COVID-19 Vaccine)為基礎劑者，可以莫德納 COVID-19疫苗做為追加劑，接種劑量為莫德納 COVID-19疫苗基礎劑之一半劑量。另依據莫德納原廠建議，疫苗瓶裝之膠塞(vial stopper)，每瓶入針不得超過20次，以避免影響疫苗品質，爰若該瓶疫苗開瓶已接種20人劑後，疫苗即丟棄不使用。

指揮中心呼籲，為提升COVID-19疫苗接種可近性，指揮中心已協調國軍醫院、衛福部所屬醫院、及退輔會所屬醫療機構即日起加開夜間門診，提供COVID-19疫苗接種服務。民眾除可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」預約接種，亦可至前述院所，或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。