增17例境外移入「漁工、境外生各5人」　陳時中：國際疫情上升中

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增17例境外移入確定病例，其中7例為突破性感染，另有2人調查中。指揮官陳時中公布，17例個案中，有5名漁工、5名境外生、2名船員，國人有3名，其他有2名。陳時中另表示，國際疫情不見得與omicron變異株有關，但顯見國際疫情依然上升中，國人也要特別注意。

指揮中心說明，今日新增17例境外移入個案，為16例男性、1例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(2例，案16721、案16736)、波蘭(案16722) 、菲律賓(案16723) 、印尼(6例，案16724-16728、案16737)、緬甸(案16729)、阿聯(案16730)、馬來西亞(案16731)、越南(2例，案16732、案16733)、英國(案16734)及義大利(案16735)入境，入境日介於今(2021)年11月17日至11月30日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲12/2境外移入個案詳情。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,491,850例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,473,526例排除)，其中16,626例確診，分別為1,982例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。