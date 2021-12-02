第三劑即起開放！7／2前完成第二劑　4類人優先打「半量莫德納」

記者洪巧藍／台北報導

新冠變異株Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，針對醫事人員、一線防疫人員、機組員等1~3類疫苗優先對象，以及因公需出國的外交、運動選手共4類對象，第三劑間隔縮短為5個月接種，也就是說，7/2之前打過第二劑者，今天就可以到醫療院所直接預約，提供半量莫德納。

▲第三劑間隔規劃說明。（圖／指揮中心提供）

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▲第三劑說明。（圖／指揮中心提供）

因應Omicron變異株疫情，指揮中心將提供莫德納疫苗給1~3類（除中央防疫官員外）第二劑接種滿5個月者接種。陳時中今早於立法院指出，因為ACIP委員會建議第三第間隔6個月，必要時縮短為5個月，因應這個未知情況，認為增加第一線保護力是應該要做的，今天中午宣布以後，1~3類除中央防疫官員之外就可直接到醫療院所預約施打，免上預約平台，至12/7約6萬人符合條件。

根據指揮中心新冠疫苗接種對象，第1類對象為「醫事人員」，包括有執業登記的醫事人員及醫事機構的非醫事人員；第2類對象為「中央及地方政府防疫人員」，如邊境海關及航空保安人員、警消救護人員等；第3類對象為「高接觸風險第一線工作人員」，包括國籍航空機組員、防疫計程車、第一線居家檢疫工作人員。