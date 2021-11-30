學者打臉經濟部　國民黨：天然氣發電對環境破壞只會更多

▲桃園大潭藻礁，後方為中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

經濟部29日舉出數個國際案例澄清，天然氣發電不會造成更多氣候暖化。對此，國民黨表示，早已有數位專家學者打臉經濟部的辯解，天然氣能源造成氣候暖化是毋庸置疑的，按民進黨政府設定的目標，天然氣發電至2025年要提高到50%，在台灣用電成長率居高不下的情況下，燃氣機組發電的比重只有可能更高，對環境的破壞當然只會多、不會少。

經濟部表示，全球甲烷主要排放來自農業生產與廢棄物處理，天然氣相關甲烷排放占比低，且多為開採及運輸階段的逸散排放，而非使用階段。台灣幾乎沒有開採天然氣而造成甲烷逸散排放的問題，尤其燃氣發電就是要把甲烷完全燃燒掉，所以甲烷排放更只占我國溫室氣體總排放0.005%。

經濟部指出，國際能源署（IEA）報告指出天然氣具低碳特性，透過燃煤轉燃氣的減碳效果，天然氣在能源轉型上扮演關鍵角色；已簽署全球甲烷減排承諾的德國，其合組新執行聯盟協議也明確指出「天然氣於過渡時期將不可或缺」，並規劃於既有電廠廠址，以加入氫氣的方式，興建燃氣電廠；因此，從各國既有能源政策及承諾的減碳政策看來，天然氣是短中期淨零的重要橋接能源，國民黨不應為了政治攻防而曲解國際趨勢、誤導民眾。

對此，國民黨政策會副執行長黃紹庭表示，在22日召開的立法院經濟委員會中，多名學者以學術專業的角度，向經濟部諫言燃氣政策的弊端，如中研院歐美所副研究員盧倩儀直言，增氣政策只會讓台灣走向死路，而「天然氣是淨零碳排橋接能源」的說法，只是美國化石燃料業者為延後被淘汰的行銷話術，天然氣從開採到使用都是甲烷的主要排放源，清大核工所教授葉宗洸則認為，我國用電量持續成長，若再配合燃氣發電要提高到2025年的50%目標，結果當然是溫室氣體排放居高不下。

黃紹庭補充，除了上述由專家學者提出的問題，經濟部只能以「國際趨勢」一詞辯解外，還是沒有回答清楚天然氣價格恐怕高居不下的問題，天然氣產量世界第一的美國帶頭簽署甲烷減排承諾，除了使天然氣因供需吃緊而價格飆漲，還有能開徵更多、更高的甲烷稅額，未來天然氣的價格將不停上升，民進黨政府卻選擇讓發電結構過於單一，無疑是將我國民生用電、產業用電暴露於高風險之中。

黃紹庭呼籲，經濟部請尊重專家意見，莫再「政治掛帥」、執迷不悟，為了政黨利益而選擇「鴕鳥心態」，忽視天然氣發電帶來的環境破壞。