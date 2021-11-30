返鄉投票注意！公投日國道6壅塞路段曝　交通量為平日1.2倍

▲高公局預估，國道五號南向路段公投日壅塞，建議民眾提早出發。（示意圖／記者游芳男翻攝）



記者許維寧／台北報導

12月18日將舉行全國性公民投票。交通部高速公路局今天（11/30）表示，預計當天國道將有大量投票和出遊車流，交通量評估為平日的1.2倍，交通需求以南向旅次為主，上午10點後將湧現車潮。高公局也羅列6大國道易壅塞路段，建議民眾可改尋替代道路或及早出門。

今年12月18日將舉行全國性公民投票。高公局說明，當日高速公路將有大量投票及旅遊車流，預估交通量為平日之1.2倍，部分路段易壅塞，呼籲欲前往投票的民眾可多加利用公共運輸，若需自行開車行駛國道，務必提早出發或改走替代道路。

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高公局預判，投票日交通需求以投票及旅遊南向旅次為主，預估交通量為102百萬車公里與一般週六交通量相近，上午10時後將湧現大量車流，易壅塞時段及路段則為10至16時南向國1新竹、彰化及北向台北路段，國3為南向桃園及台中路段，國5為南向路段。

高公局表示，為維持國道主線服務水準將比照例假日，機動開放路肩及精進式匝道儀控措施進行交通疏導。高公局也規劃4條長途替代道路和7條短途替代道路，建議國道長途使用者於國道主線壅塞時可改走替代道路，亦可多利用省道和縣道。出門前也可多利用高速公路1968App查詢即時路況。