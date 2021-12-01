林母告別式高嘉瑜曾報警防前男友鬧事　大安警證實轄區派6人到場

▲高嘉瑜遭男友林秉樞毆打，全身傷痕累累 。（左圖高嘉瑜提供／右圖記者游宗華攝）

記者張君豪／台北報導



民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴並限制自由引發各界譁然，高嘉瑜前男友馬文鈺也遭網友PO文牽連；1日凌晨0時許有網友CrazyWinnie在知名網路論壇PTT八卦版PO出高嘉瑜本人LINE及手機訊息截圖，顯示高嘉瑜在11月24日出席林秉樞母親告別式時，曾針對小馬發傳單行為協助報警，希望藉此阻止馬文鈺鬧場。



該則貼文對話截圖顯示，高嘉瑜在得知馬文鈺要鬧場後，隨即傳LINE通知警方「二殯至真一廳公祭，下午1點到4點有人鬧場，再麻煩」，警方回「報告委員：已經轉知大安分局加派警力」，此外，高嘉瑜也傳簡訊給台北市警局長楊源明，「局長好，我是高嘉瑜委員，二殯至真一廳公祭，下午1點到4點有人鬧場，再麻煩協助加派警力。

▲PTT網友瘋狂維尼秀出高嘉瑜當天報案求助的對話截圖。（圖／翻攝PTT）

但該則貼文在PO文後約半小時就刪文，《東森新媒體ETtoday》1日向台北市第二殯儀館轄區大安警分局查證，該分局表示，當天中午確曾接獲台北市警局指示，有民眾反映二殯林母告別式恐有人鬧場，轄區警方派出羅斯福路派出所6名警員到場維安，但現場並無違法、衝突情況發生。



台北市警局接受記者查證也證實，當天高嘉瑜確曾透過手機簡訊向台北市警局長楊源明求助，市警局對此強調：無論是民意代表或社會大眾，若有任何人身安全顧慮及維安請求，警察機關皆依法提供必要之協助。



換言之，網友CrazyWinnie居然可取得高嘉瑜手機私人訊息、經過查證應屬真實，引發網友討論，但因事涉高嘉瑜私人隱私，PO文討論是否適合也引發網友討論，該文在PO文後約半小時刪除。



對此馬文鈺曾在11月30日晚間發布聲明指出，當時到靈堂帶了9張傳單，也全數被禮儀人員奪走，並認定在PTT上「只有林秉樞有的函件、那帳號會是誰」，並質疑林男操作PTT人頭帳號護航。



消息來源對《東森新媒體ETtoday》記者爆料，包含CrazyWinnie等疑似幫林男護航帳號，發文者身分根本就是民進黨新生代的網路側翼，且在PTT網站上相當有名且富爭議，聲稱「純粹看小馬不爽想打死他而已」，PO文護航行為根本就是綠營網路輿情的網內互打，至於PO文護航家暴林男的動機為何？則有待後續觀察。

【其他新聞】

►連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天 資深警怒了

►瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉 買名車給他代步



►非法OTT機上盒侵權537億 台系統商、日5大電視台提告！6嫌慘了