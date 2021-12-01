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蔡炳坤雙城論壇推廣「台北無圍牆博物館」　預告2023台灣燈會規畫

記者蘇晏男／台北報導

2021年台北上海雙城論壇1日透過視訊方式舉辦。台北市副市長蔡炳坤會中向上海與會官員介紹「台北無圍牆博物館」，強調台北是具人文歷史及自然風景的國際大城市。另外，蔡炳坤也預告，從小巨蛋到大巨蛋，從城市舞台到國父紀念館，這區即將舉辦2023台灣燈會，打造打造全世界矚目的都會型燈會。

▲蔡炳坤出席2021台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡炳坤出席2021台北上海雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝，下同）

蔡炳坤1日下午在雙城論壇上以「故事在你身邊流動 台北無圍牆博物館」為題致詞。首先，他以「台北微旅行」影片開頭，表示走讀台北無圍牆博駐館，讓故事在你身邊流動；台北272平方公里、253萬人設籍人口，是一座山環水繞、充滿歷史文化底蘊的城市，3、400年來發展成台灣經濟文化樞紐，也是一座國際性的大城市。

蔡炳坤介紹台北無圍牆博物館是由5個「歷史文化街區」、3個「新興藝文場域」、2個「山環水繞縱走」及1個「生態藝術農遊」組成。歷史文化街區上，包括萬華艋舺、大稻埕、北投溫泉、城南台大；台北的故事從艋舺說起，是北台灣的「起家厝」、是老台北人的記憶，要體會常民文化生猛力，在這區域內，有龍山寺、青山王、清水祖師廟、天后宮等4大公廟。此外，美食上也形成老街區的味道。

蔡炳坤說，大稻埕跟迪化街要體會的是台北「最復古的新味道」，有新舊共榮建築，時尚產業也進駐了，走進去，可以感受到1921年台灣文化協會的蔣渭水在這裡串聯中部仕紳等，所建構的台灣新文化運動之路。北投溫泉是最有社區故事的溫泉小鎮，有那卡西、玉琴，充斥復古氣氛。城南留著啟蒙的光，這裡是全台最有人文素養的地方，也是早期供水供電的地方，春夏秋冬各有特色。至於城北，淡北鐵路原址已變成公園，成為最多年輕人聚集的地方。

「新興藝文場域」部分，蔡炳坤指出是士林北藝、南港北留級信義松菸。在信義松菸上，他說，這是台北的曼哈頓，新舊共榮的體育、文化、創意舒活區，有東區、信義、台北101商圈，最能呈現台北都會；另，從小巨蛋到大巨蛋，從城市舞台到國父紀念館，這區即將舉辦2023台灣燈會，打造打造全世界矚目的都會型燈會。

「山環水繞縱走」是台北大縱走。蔡炳坤指出，山離我們很近，有5大山系：大屯山、七星山、五指山、南港山、二格山，經陽明山國家公園、竹子湖、白石湖、圓山、四獸山、貓空等，可以泡溫泉、賞花、賞蝶、賞芒、品茗、嚐草莓。

蔡炳坤也說，七段綠廊92公里，加上南環段騎自行車沿河岸從動物園騎到關渡，總計130公里，讓台北一圈；七段每段都有特色，大概都要走7-8小時。「大家一定很好奇什麼是『三貓』。』蔡炳坤指出，就是文山地區，到動物園看貓熊，再搭貓纜到貓空，是可以感受到休閒農業以及教育的文化園區。

「生態藝術農遊」則是規畫成「關渡好好玩」。蔡炳坤表示，關渡是淡水河跟基隆河交會處，是台北最大溼地，北市加以生態農業整合，有關渡花海節、關渡那麼田等活動，是北市最能感受農村生活的地方。

蔡炳坤強調，台北就是沒有圍牆的博物館，整個城市都是我的博物館；歡迎上海貴賓明年7、8月間，上海市長龔正帶領，來到台北，實體帶各位走進台北無圍牆博物館。

▲2021台北上海雙城論壇，台北市副市長蔡炳坤致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲2021台北上海雙城論壇，台北市副市長蔡炳坤致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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