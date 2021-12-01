快訊／台鐵又因「人為疏失」出包！交長震怒：撤換工務處長

▲工地鷹架倒塌「砸中太魯閣」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日上午台鐵207次太魯閣號列車在宜蘭線大里＝福隆間32K+800(邊坡工程)西正線撞到異物事故，交通部長王國材嚴厲指出，不管什麼原因，施工鋼軌樁都不應該出現在軌道淨空內，工務段的疏失相當嚴重，將懲處並撤換工務處長、工務段長。

交通部表示，台鐵局207次太魯閣號列車今天上午8時52分在宜蘭線大里＝福隆間32K+800(邊坡工程)西正線撞到異物事故，交通部已要求深入調查事故發生原因。

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交通部長王國材嚴厲指出，不管什麼原因，施工鋼軌樁都不應該出現在軌道淨空內，工務段的疏失相當嚴重，他已經指示台鐵局長杜微要懲處並撤換工務處長、工務段長，並且要求詳細調查施工廠商及其他相關人員的責任。

台鐵太魯閣207次列車今早近9時傳出事故，據了解，當列車經過宜蘭準備抵達瑞芳站時，路旁工地鷹架卻突然倒塌，當場砸中駕駛車廂，在擋風玻璃砸出一個大洞，幸未釀成傷亡。

▲交通部表示，已要求撤換工務處長。（圖／記者郭世賢翻攝）

台鐵局表示，有關今（12/1）日207次太魯閣號上午8:52行經大里=福隆遭鋼軌樁敲擊事件，查該處刻正執行鐵路行車安全改善六年計畫-宜蘭線福隆石城K32+234~K32+900地錨邊坡改善工程，因今日進行上邊坡鋼軌樁打設防護作業，於作業過程中鋼軌樁不慎斷裂掉落，打到施工鷹架後敲擊至太魯閣車頭，造成車窗玻璃破裂，無人員受傷。

查該邊坡改善工程距離軌道約5到8公尺，相關安全防護措施及瞭望員均依據本局臨軌工程施工安全管制規定辦理；另為維護行車安全，當列車通過時，瞭望員有通報示警暫停作業。目前臺鐵局已要求本工程立即停工，並由運安處進行事件發生歷程及原因（包括鋼軌樁為何不慎斷裂等）調查中，俟調查結果，臺鐵局將儘速對外說明。

▲台鐵今早發生事故，造成車窗玻璃破裂，無人員受傷。（圖／台鐵）