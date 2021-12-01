高嘉瑜被家暴淚訴飯店錯過2救援機會！馥都飯店回應了

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡玟君、彭懷玉／台北報導

民進黨立委高嘉瑜與男友林秉樞11月入住板橋馥都飯店，卻遭林男施暴全身是傷。沈默一天後高嘉瑜今（1日）上午親自召開記者會，聲淚俱下還原整起事發經過，更淚訴飯店2度錯過救她的機會，對此馥都飯店則表示，警方已經介入調查，不方便對外說明。

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▲林秉樞投宿板橋馥都飯店。（圖／記者游宗樺攝）

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴、幽禁2天，今（1）日10時30分在律師李永裕的陪同下，於立法院議場前舉行記者會，淚訴還原被暴打當晚現場，並公開遭打後3天的傷勢照片。

▲民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）



高嘉瑜說明當晚過程，只因前男友傳小孩照拜託幫忙買小孩的東西，林男就抓著的頭髮拖行、暴打我，當下她的臉、嘴巴都是血，臉也腫起來，整個過程從晚上十點多持續到天亮。

▲馥都飯店低調表示警方已介入調查不方便對外說明。（圖／記者施怡妏攝）

至於是否有向飯店求救，高嘉瑜哽咽說，「飯店的人並沒有...過程中他有請飯店拿冰敷袋、買藥，但飯店的人都沒有覺得有什麼奇怪的地方...我的手機又在他身上...我幾乎沒有辦法離開那裡。」



高嘉瑜接著說，林男打她之前，就把她包包裡所有東西都丟到走廊上，到處亂撒 ，「我撿東西的時候，飯店服務生有過來...但他就大聲喝斥，請服務生不能幫我撿東西，請服務生立刻離開...之後就開始暴力，我也不知道該怎麼做。」



