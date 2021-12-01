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太魯閣今又撞到異物！交長「怒拔2官」痛批：這是很重大的疏失

▲▼工地鷹架倒塌「砸中太魯閣」　台鐵大里＝福隆單線行駛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵今早再度發生異物入侵事故。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日上午台鐵207次太魯閣號列車在宜蘭線大里＝福隆間32K+800(邊坡工程)西正線撞到異物事故，交通部長王國材嚴厲指出，無論是意外或是人為疏失都不可發生此種危險狀況，已要求台鐵局長撤換工務處長及宜蘭工務段長，並強調「這是很重大的疏失」。

交通部表示，台鐵局207次太魯閣號列車今天上午8時52分在宜蘭線大里＝福隆間32K+800(邊坡工程)西正線撞到異物事故，交通部已要求深入調查事故發生原因。

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王國材表示，初步了解是鋼軌樁斷裂，在施工過程中剛好列車經過，然而不管是任何理由，都不允許鋼軌樁入侵淨空軌道內，這是很重大的疏失，相當危險，目前已要求台鐵局長撤換工務處長及宜蘭工務段長。

▲▼工地鷹架倒塌「砸中太魯閣」　台鐵大里＝福隆單線行駛。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今早工地鷹架倒塌「砸中太魯閣」，導致台鐵大里＝福隆一度單線行駛。（圖／記者郭世賢翻攝）

王國材表示，他稍晚會到現場了解狀況，過去台鐵在多處邊坡施作臨軌工程，如今又發生異物入侵事件，他表示，「無論怎樣的狀況，人為疏失也好、意外也好，都不被允許，防範措施應是全面性的，無論任何理由鋼軌樁都不該掉落在軌道內」。

王國材表示，台鐵的系列改革中，大小狀況依然頻頻發生，雖然台鐵局、鐵道局同仁都非常努力，但還是陸陸續續有大小狀況發生，可見還有地方做得不夠到位，也有很多細微處還需更加謹慎。

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