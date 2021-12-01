撞擊畫面曝！台中騎士遭小黃撞死　肇事運將24小時後陳屍國道下

記者游瓊華／台中報導

台中市潭子區20日發生一起連環車禍意外，一輛小客車欲左轉時擦撞到劉姓男子駕駛的計程車，計程車又撞上一名37歲吳姓騎士，導致吳男送醫不治身亡。但24小時後，21日上午劉姓運將被發現在國道3號橋下輕生，嚇壞一早晨運民眾，趕緊報案。

劉男家人透露，劉男得知騎士不治身亡後，心情鬱悶不已也相當自責，獨自離家，家人原以為劉男散散心後就回來，未料竟接到噩耗。

▲台中市潭子區20日發生一起連環車禍意外，造成一名騎士送醫不治。（圖／民眾提供，下同）

該起車禍發生在20日上午8時50分，劉男駕駛的計程車被想要左轉的吳姓女子駕駛小客車撞上，計程車失控撞上吳姓騎士及吳妻，最後計程車撞到東寶國小看板、樹木等物後才停止。

據悉，被撞死的吳姓騎士當天是因為太太機車故障，自己騎機車邊推妻子的機車往前行，兩人要將故障機車推往機車行維修後，再一同騎乘同部機車上班，未料竟遭橫禍，吳男在妻子後方遭撞，傷重經送中國醫急救後，因顱內大量出血及心臟衰竭宣告不治，吳妻則全身擦挫傷送中國醫救治，已出院。

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