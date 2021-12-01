　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞擊畫面曝！台中騎士遭小黃撞死　肇事運將24小時後陳屍國道下

記者游瓊華／台中報導

台中市潭子區20日發生一起連環車禍意外，一輛小客車欲左轉時擦撞到劉姓男子駕駛的計程車，計程車又撞上一名37歲吳姓騎士，導致吳男送醫不治身亡。但24小時後，21日上午劉姓運將被發現在國道3號橋下輕生，嚇壞一早晨運民眾，趕緊報案。

劉男家人透露，劉男得知騎士不治身亡後，心情鬱悶不已也相當自責，獨自離家，家人原以為劉男散散心後就回來，未料竟接到噩耗。

▲台中市潭子區20日發生一起連環車禍意外，造成一名騎士送醫不治。（圖／民眾提供）

▲台中市潭子區20日發生一起連環車禍意外，造成一名騎士送醫不治。（圖／民眾提供，下同）

▲台中市潭子區20日發生一起連環車禍意外，造成一名騎士送醫不治。（圖／民眾提供）

該起車禍發生在20日上午8時50分，劉男駕駛的計程車被想要左轉的吳姓女子駕駛小客車撞上，計程車失控撞上吳姓騎士及吳妻，最後計程車撞到東寶國小看板、樹木等物後才停止。

據悉，被撞死的吳姓騎士當天是因為太太機車故障，自己騎機車邊推妻子的機車往前行，兩人要將故障機車推往機車行維修後，再一同騎乘同部機車上班，未料竟遭橫禍，吳男在妻子後方遭撞，傷重經送中國醫急救後，因顱內大量出血及心臟衰竭宣告不治，吳妻則全身擦挫傷送中國醫救治，已出院。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：第一次打女人！　網炸鍋罵爆
快訊／驚悚照片曝光！高嘉瑜雙腿見血　臉腫到認不出自己
爆飯店人員幫忙買藥！　高嘉瑜淚訴被打一整晚過程
快訊／高嘉瑜：林秉樞抓我頭髮拖行打一整晚　「我嘴巴都是血」
快訊／高嘉瑜認了「有不雅影片、照片」　還有其他受害者
林秉樞被逮屋內藏嬌！　還拗正妹「幫付房錢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

防風林殺害越女　兇嫌曝「她笑我有前科」拿石塊重擊頭部致死

「玄天上帝」面前交易1518咖啡包！2男剛滿18歲當場栽了

撞擊畫面曝！台中騎士遭小黃撞死　肇事運將24小時後陳屍國道下

瑜珈老師熊抱女學員！被逮稱「讓您不愉快，我非常難過」

陸之駿猝逝百日　女兒發文批王浩宇：有空X馬子沒空給恩師上香！

林秉樞月花5萬住飯店　被逮爆屋內藏嬌！疑還拗正妹「幫付房錢」

快訊／北部地區後指部「鋼瓶氣閥故障四處飛」！5人遭重砸送醫

高嘉瑜恐怖男友「涉犯4大罪狀」！新北檢曝偵辦過程

路過台中不爽交通指揮被攔　桃園5男抄三角錐、工地帽圍毆工人

國道超車「車尾貼車頭」吃罰單不服提告　法官批不良習慣駁回

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

防風林殺害越女　兇嫌曝「她笑我有前科」拿石塊重擊頭部致死

「玄天上帝」面前交易1518咖啡包！2男剛滿18歲當場栽了

撞擊畫面曝！台中騎士遭小黃撞死　肇事運將24小時後陳屍國道下

瑜珈老師熊抱女學員！被逮稱「讓您不愉快，我非常難過」

陸之駿猝逝百日　女兒發文批王浩宇：有空X馬子沒空給恩師上香！

林秉樞月花5萬住飯店　被逮爆屋內藏嬌！疑還拗正妹「幫付房錢」

快訊／北部地區後指部「鋼瓶氣閥故障四處飛」！5人遭重砸送醫

高嘉瑜恐怖男友「涉犯4大罪狀」！新北檢曝偵辦過程

路過台中不爽交通指揮被攔　桃園5男抄三角錐、工地帽圍毆工人

國道超車「車尾貼車頭」吃罰單不服提告　法官批不良習慣駁回

蘋果為何在科技股一片賣壓中獨大漲？這一利多成避風港

鐵人三項系列賽屏東大鵬灣站　南州至國三終點進行交通管制

12星座「擇偶潛規則」　結婚和戀愛對象標準不一樣

本土劇男星傅子純認了秘婚3年！酒後脫口娶回甜美上班族

元宇宙─虛實空間玩起來　屏東演武場「有影無影」特展

年節產品抽驗「這品項」最多違規！佔比過半　去年開罰129萬元

基隆觀巴12／4重啟！前20名免費搭　爽玩沙灣園區逛誠品、和平島

星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：我第一次打女人！　網炸鍋罵爆

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊；孩子全死了

社會熱門新聞

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

高嘉瑜報警防前男友「討公道」　2張對話曝光

林秉樞「手機親密影片」至少有4人　高嘉瑜回馬加碼告

林秉樞離家躲飯店　「月花5萬」包雙人房

高嘉瑜遭施暴　前男友：要求林秉樞刪除不雅片

林秉樞遭拘提　房內竟藏正妹疑新女友

獨／嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉了

林秉樞恐嚇前任　寄私密照到公司

判賠千萬成史上最衰雇主　呂炳宏妻化身理科太太拚平反

林秉樞屋內藏嬌！疑還拗正妹「幫付房錢」

更多熱門

相關新聞

公車追撞貨櫃車！司機見擋風全碎驚醒：睡著了

公車追撞貨櫃車！司機見擋風全碎驚醒：睡著了

台中西屯區五權西路11月30日晚間10時許發生一起車禍事故！一輛台中客運290號公車沿五權西路外側車道往工業區22路方向行駛時，駕駛疑似打瞌睡追撞前方貨櫃車，猛烈撞擊力道導致公車擋風玻璃全碎，駕駛一度受困。警消獲報趕抵現場，緊急將駕駛救出，連同車上一名乘客送醫救治，所幸2人皆為輕傷並無大礙。

阿里山眠月線1男燙傷　右腳掌皮膚脫落

阿里山眠月線1男燙傷　右腳掌皮膚脫落

酒駕失控釀4死畫面曝！　車身翻滾12圈才停下

酒駕失控釀4死畫面曝！　車身翻滾12圈才停下

年底送禮潮　台中十大伴手禮票選工策會邀選「口袋名單」

年底送禮潮　台中十大伴手禮票選工策會邀選「口袋名單」

中信兄弟3連勝總冠軍聽牌

中信兄弟3連勝總冠軍聽牌

關鍵字：

潭子輕生騎士清水計程車司機撞擊機車台中國道影音車禍

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

加油再等等！貨物稅調降　中油：汽柴油明起大降1.1元

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面