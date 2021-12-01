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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被家暴第一時間不跑？　高嘉瑜坦言「怕激怒他」：他控制我的手機

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打事件曝光後，今（1）日上午現身立法院開記者會說明。對於為何不是在被毆打的第一時間公布此事，高嘉瑜說，因為林男一直控制她的手機，這過程中他手上有很多片、資料，所以覺得第一時間不敢去激怒他。

高嘉瑜表示，第一時間在這樣的威脅、恐懼下，盡量不激怒他，覺得等他母親告別式後再處理，對方也哀求，因為自己母喪，還有吃身心科的藥，希望能體諒他。

高嘉瑜說，在這樣的狀況下，基於長輩對晚輩情誼，不管他這人怎樣總是盡一份自己該盡的義務，但他做的太多、太令人無法接受的事，「我不能隱忍的原因是因為太多女性、太多人，被他傷害了，希望我是最後一個受害者，希望大家小心、保護自己。」　

高嘉瑜昨透過臉書表示，感謝大家關心，相關資料還在彙整中，也會勇敢面對，希望不要再有下一個受害者。此外，她昨天也赴警局報案，提告傷害罪。

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