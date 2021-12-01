快訊／高嘉瑜脖子帶傷開記者會　聲淚俱下泣訴「識人不明」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜1日舉行記者會，揭露遭男友林秉樞毆打施暴、限制行動過程，淚訴「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」，也自責識人不明「自己很蠢」，且高的脖子上還留有明顯傷痕，令人怵目驚心。

▲高嘉瑜今天上午舉行記者會，脖子上還帶著明顯傷痕。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

高嘉瑜今天舉行記者會，還原遭林男施暴過程，林男因看到前男友馬文鈺傳簡訊拜託她幫忙買小孩的東西，突然暴怒，「他就抓著我的頭髮拖行、暴打我」，當下她的臉、嘴巴都是血，臉也腫起來，整個過程從晚上10點多持續到天亮，持續拿著她的手機，包括發文章、傳資料，用盡各種方式恐嚇威脅，「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了。」

高嘉瑜聲淚俱下地說，林男打她之前，就把她包包裡所有東西都丟到走廊上，到處亂撒 ，「我撿東西的時候，飯店服務生有過來...但他就大聲喝斥，請服務生不能幫我撿東西，請服務生立刻離開...之後就開始暴力，我也不知道該怎麼做。」

對於高嘉瑜慘淪家暴受害者一事引發社會譁然，民進黨立院黨團今天上午舉行記者會，民進黨立委劉世芳、蔡適應、蔡易餘、范雲手舉「譴責暴力、聲援弱勢、嘉瑜加油」手舉牌，聲援高嘉瑜；民進黨立委王美惠則親自前往記者會現場，為高嘉瑜加油打氣、擁抱送暖。