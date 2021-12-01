快訊／朱立倫：「塔綠班」惡意攻擊高嘉瑜　蔡英文應譴責

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜今（1日）10時30分在律師陪同下於立法院議場前舉行記者會，她控訴被林秉樞暴打。國民黨主席朱立倫今受訪時則是指出，「看到了一些塔綠班的人在惡意攻擊高嘉瑜委員，我覺得蔡英文主席也要站出來嚴正譴責。」

朱立倫表示，針對國民黨中央委員對高嘉瑜的不當言論，黨中央已嚴正譴責，而且要求立即道歉，也研擬黨紀的處分，對於任何的暴力零容忍，對於任何的違反性別平權的，絕不接受。

朱立倫指出，同時也看到了一些塔綠班的人在惡意攻擊高嘉瑜，「我覺得蔡英文主席也要站出來嚴正譴責」，在台灣不容許這樣違反性別平權，對於任何暴力，我們都零容忍。

高嘉瑜今召開記者會，控訴被林秉樞暴打，時間從當天晚上的10點多，幾乎持續到天亮，「他抓著我的頭髮拖行、暴打我，我的嘴巴都是血」、「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了。」

高嘉瑜表示，事發當下非常恐懼，這中間控制我的手機等等，林秉樞手上有很多照片、影片，很多資料，「他慣用手法脅迫他的女友，第一時間只能順著他的意思，不要激怒他」。

高嘉瑜說，自己見證人性最黑暗一面，當下第一時間，非常驚慌失措、害怕，其實也有很多很善良的人，知道之後努力想要幫我，還是有很好的人支持我，她覺得很丟臉，身為公眾人物不知道該怎麼處理，甚至沒讓家人知道。

高嘉瑜昨日中午也已向警方提出告訴，地檢署晚間發出拘票，板橋警分局派員於今凌晨1點多前往板橋馥都飯店逮人，在4點多將林男帶回偵查隊，上午對林男製作筆錄。

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