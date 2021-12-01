林秉樞認動手！警查扣「10多張不雅照」還有備份　影片疑早被刪

▲林秉樞家暴女友高嘉瑜。（合成圖／記者游宗樺攝、直播畫面）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

民進黨籍立委高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞家暴，林今凌晨遭新北檢警持拘票逮捕，初步訊問，林秉樞坦承有動手打人、與拍攝不雅照片，目前警方查扣的證物中，也僅有不雅照，沒有影片；此外，林秉樞還聲稱沒有限制高嘉瑜自由，「我有讓她去立法院簽到！」

警方調查，高嘉瑜11月11日晚間10點左右進入飯店，當時與林秉樞互動親密，不料10點26分林秉樞即暴怒丟包包，當時高還在飯店走廊撿拾個人物品，沒多久回房後旋即遭動粗暴打；林秉樞還聲稱，過程中高嘉瑜也有還手。11月12日下午1點多，高嘉瑜曾離開飯店到立法院簽到，隨後又回飯店房間；13日下午2點高嘉瑜曾離開，前往林秉樞母親靈堂，隨後又返回房間，直到當天下午6點多才離開飯店。

警方掌握，目前查扣的證物中，僅有不雅照片，沒有影片。林秉樞初步坦承打人、及拍攝不雅照，但否認限制女方自由，聲稱有讓高嘉瑜到立法院簽到；針對高嘉瑜說「林讓她到立院簽到，到要隨時報備行蹤」一事，林秉樞則否認。

警方查扣林男的2支手機中，發現的不雅照都是相同的，等於有備份，但沒有發現任何影片，疑似早已被林男刪除；目前查扣的不雅照中，共有4名女子受害，其中一人就是高嘉瑜。裸照內容中有單人、合照、也有性愛時的畫面，根據照片角度推測，當事人應該都知情，合計不雅照共有10多張。

至於為何今凌晨警方拘提時，林秉樞房內會多一名女子？當事人吳女解釋，因林心情不好，她才進飯店相陪，2人只是朋友關係。