高嘉瑜淚訴「很丟臉」　何志偉超暖安慰：妳很勇敢！妳安全了

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜今（1）日淚灑記者會，控訴遭男友林秉樞毆打的經過，她坦言發生這樣子的事情被大家知道覺得非常丟臉，對此，同黨立委何志偉鼓勵她，「我覺得妳很勇敢」，妳的淚水，不該浪費在這個動手的惡人身上，妳安全了。

何志偉表示，覺得高嘉瑜很勇敢，你勇敢的站出來拒絕繼續受害下去，也告訴了所有正在遭受暴力對待的人們「沒有任何人可以被暴力對待」。「妳的淚水，不該浪費在這個動手的惡人身上，妳安全了。」

高嘉瑜表示，事發到現在收到很多人的關心，從沒想過自己會成為社會新聞的主角，這段期間見識到人性最黑暗恐怖的一面，當下第一時間覺得非常驚慌失措錯害怕。

高嘉瑜說，受害者不只她，過去被林男傷害的女性，因為他種種暴力脅迫，所以隱忍不敢出面，而施暴的事情曝光後，之前受害者也都跟她聯絡，才發現這過程中林男不只對她，以前交往過的女性，都曾被類似手法方式恐嚇脅迫，逼她們要順從。

高嘉瑜也說，身為公眾人物被脅迫，「第一時間覺得非常丟臉，覺得...事情怎麼會發生在我身上」，也不知道該怎麼處理，也沒讓家人知道。

不過，高嘉瑜鼓起勇氣對外說明整起事件，讓更多人知道，也收到很多的支持，她覺得「老天爺也在幫我，這事變這樣，壞事做盡自然有天理循環。」

▼何志偉安慰高嘉瑜。（圖／翻攝何志偉臉書）



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