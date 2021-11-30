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稻作四選三　嘉縣立委籲配套措施及補償照顧農民

▲▼農委會推稻作四選三，嘉義地區立委籲配套措施及補償照顧農民 。（圖／立法委員陳明文辦公室提供）

▲▼農委會推稻作四選三，嘉義地區立委籲配套措施及補償照顧農民 。（圖／立法委員陳明文辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由於近日農民對於「稻作四選三」政策反應休耕補助4.5萬根本無法彌補支出，甚至嚴重影響農民原本就微薄的收入，以及補助能否真的由實際耕作者領到等等爭議，立法委員陳明文今日特地要求行政院農委會陳吉仲主委率同農糧署副署長蘇茂祥暨相關單位人員至嘉義縣大林鎮農會辦理「基期年農地稻作結構調整措施」(也就是一般所說稻作四選三)座談會，讓行政單位能在第一線聽取農民心聲，透過雙向溝通讓地方農會及農民都能更瞭解此項政策的美意及初衷!

▲▼農委會推稻作四選三，嘉義地區立委籲配套措施及補償照顧農民 。（圖／立法委員陳明文辦公室提供）

嘉義縣水稻種植便積廣大涵蓋山海區多數鄉鎮，因此立法委員蔡易餘、嘉義縣議員許有疆、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜及多位水稻區鄉鎮農會總幹事皆特地出席會議反應鄉鎮地方民情。

▲▼農委會推稻作四選三，嘉義地區立委籲配套措施及補償照顧農民 。（圖／立法委員陳明文辦公室提供）

陳吉仲主委表示「稻作四選三」是為培育地力，提升農作價值；因為長期使用肥料及農藥造成土壤酸化，用量愈用愈大，造成惡性循環，也增加農民的成本。陳主委指出，短期內要改變農作習慣確實不易，但一旦建立「稻作四選三」新的農作循環，農糧署核算過稻作產量減少受到控制，稻米價格必格更好，以兩年四期來看收益總和是有益於農民的；而農民所擔心的休耕補助發放對象絕對是以實際農作者，為免爭議，農委會將以配合農藥肥料實名制的資料來認定。

蔡易餘表示，表示四選三政策會影響到田間作業的不便，應該要能區域性來統一處理，且因為此政策而造成的產業鏈問題，農委會也應該一併注重祭出因應的配套措施。

▲▼農委會推稻作四選三，嘉義地區立委籲配套措施及補償照顧農民 。（圖／立法委員陳明文辦公室提供）

黃貞瑜會中反應目前農糧署所鼓勵的稻作基礎型或加強型保險都是在災害發生的前提下才啟動理賠，而現在農民所擔心的是配合政府政策卻可能造成收入減少的情況，建議農委會是若能針對完全配合政府的休耕制度而兩年四期後又真的發生因此而收入減少的農民，應該讓他們能透過專案的保險制度來獲得保障，相信農民的配合度會更高也能真的兌現政府照顧農民的美意。

陳明文最後提出，用稻米減作來提升單位價格並非一蹴可幾，對於最近「稻作四選三」休耕補助金額比稻作收入少的問題，農委會應予以補償。以提升農民配合政策的意願；陳吉仲主委亦回應願研議將政策致使農作收入減少納入加強型稻作收入保險範圍是否可行。

而對於現行的農民稻作保險由農委會負擔50%外，嘉義縣政府亦加碼決定補助30%的保費，因此嘉義縣農民僅需負擔10%保費及可獲得九成保障，若農民自付20%就能獲得100%的保障。

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