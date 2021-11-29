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學者為萊豬公投狠嗆「到底有沒有唸書」　陳吉仲回應了

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲說，自己當然知道有基改公投。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲在首場公投說明會提到，全球沒有國家用公投決定食安與動植物檢疫措施，這讓東華大學教授施正鋒直指，事實上美國、歐盟都有為了食安和基因改造等進行公投，怒轟陳「你到底有沒有念書？」，陳吉仲今（29日）回應，自己當然知道有基改公投。

陳吉仲今出席「全區漁青高峰會」記者會，會後受訪被問此事說，還是要再次強調，大家可以去看全世界舉辦的公投，有無像萊豬這樣在安全容許量訂定後，開放食安與動植物檢疫的公投？公投要不要基改，牽扯的是農業發展，不是食安議題。

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陳吉仲接著指出，像台灣基改就是不允許生產，是為了讓國內生產環境不受基改的這些農產品影響，「有這樣基改公投我當然知道」，但是沒有以萊劑添加物的安全容許量訂定去做這些公投，這也就是食品安全及動植物檢疫安全容許量的公投。

另外，前民進黨議員王浩宇提到，要是萊豬公投過了，也把萊牛進口禁了，陳吉仲認為，這凸顯出為什麼國民黨要提反萊豬公投，同樣一塊肉在牛肉上，萊克多巴胺容許量是10ppb，豬肉部分也是一樣10ppb，且萊牛進口9年40萬公噸，每人吃到2.7公斤，都比吃到美豬肉0.7公斤還高，那為什麼要推這樣的公投？很明顯不是以食品安全為出發的公投，否則怎麼只會針對萊豬提公投。

陳吉仲提到，更何況今年1月1日開放，做了清楚標示，所有消費者在市場上有所選擇，也採日本模式，國內生產不使用萊克多巴胺添加物，貿易可以進來，但因沒市場，大家都選台灣國產豬，讓市場率占9成3，價格還維持在農民可接受水準，這樣的狀況是最好的時候，為何要推這樣的公投？

陳吉仲最後強調，原本在符合國際遊戲規則下，讓台灣大幅度參與國際經貿時，推此公投影響的就是國家發展，而非推萊豬公投讓萊牛進來，這已不是食安議題，是國家長遠經貿發展的重要議題。

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