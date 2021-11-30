高雄輕軌晚間傳「動力不足」！尷尬停駛駁二1小時…高捷急搶修

▲高雄輕軌晚間傳出動力不足，停駛駁二1小時。（示意圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄輕軌昨（29）日才發生與女騎士擦撞事件，今（30日）下午約5點30分又傳出輕軌列車於C12站發生動力不足問題。對此，高捷公司立即派人查修，變更營運模式降級運轉，並安排計程車接駁，約在1小時後恢復正常營運模式。

高雄捷運公司表示，今日下午約17時30分，輕軌列車於C12站下行發生列車動力不足問題，但沒有立即性安全疑慮，為確保安全，司機員立即回報行控中心，並於17時54分執行清車作業，捷運公司也立即派人查修。

高捷公司指出，作業人員在18時11分變更營運模式為C32-C10及C14-C17降級運轉，C10-C14計程車接駁，後續現場經初步故障排除，故障車於18時28分開始移動往C17後方備用軌道，正線恢復正常營運模式。

高雄市捷運局在事故其間，除了立即督導處理外，已責成捷運公司儘速了解故障原因，並要求日後應妥為預防，以維民眾搭車權益。高捷公司表示，對於事故期間受到影響乘客表示抱歉，也對於旅客能夠體諒並井然有序的配合運轉模式調度表示感謝，捷運公司夜間將進行列車檢修以確認異常原因，現場已全線恢復正常營運。

針對昨日輕軌發生與女騎士擦撞事件，高雄市政府捷運工程局、高雄捷運公司也透露，高雄輕軌營運至今已發生多起擦撞事故，其中有許多案件為用路人未依交通號誌違規或不察而肇事，這樣的狀況除了會造成自身安全或財產損失外，同時也會增加城市交通外部成本支出，呼籲民眾行經輕軌運行路段，請務必減速慢行，並遵守相關交通號誌規定。

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