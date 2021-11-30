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社會 社會焦點 保障人權

影片曝光！怪手才挖2下…水泥廠噴霧塔秒倒塌　司機遭活埋亡

記者許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區一家水泥廠30日上午11點23分傳出工安意外，造成怪手司機連人帶機具遭活埋。高雄市消防局出動仁武分隊、特搜中隊前往救援，發現怪手駕駛座艙已被壓扁，司機則卡在車內，經破壞工具將車體鋸開，經1個小時後將該名工人救出，送醫搶救後仍宣告不治。而事發當時，有目擊者恰巧拍下整段畫面，16秒倒塌瞬間也曝光了。

警方初步調查，廠商進行拆除水泥塔時，疑似因震動導致一旁的噴霧塔倒塌，當場壓傷怪手和司機，翁姓司機被救出後已無生命跡象，由119送往醫院搶救，但怪手司機傷勢過重，經搶救後不治身亡。

▼噴霧塔倒塌瞬間曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼噴霧塔倒塌瞬間曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

東南水泥總經理吳常職表示，廠區拆除工程發包委託營造廠施工，現場由工地主任和工地經理處理，「事故已發生，我們感到很遺憾」，後續東南水泥和營造公司會負起一切責任。

營造公司經理翁泉峰表示，該名42歲翁姓司機從事拆除工作已有十來年的資歷，也是營造公司長期合作夥伴，今日進行工廠側邊已傾倒建築物拆除，該怪手司機經過5號噴霧塔時，噴霧塔突然自行倒塌，直接壓到怪手，而噴霧塔原本就是鋼筋裸露、呈現不穩狀態。

▲怪手司機被困在駕駛座艙內。（圖／記者吳世龍攝）

▲怪手司機被困在駕駛座艙內。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼噴霧塔倒塌壓傷工人。（圖／記者吳世龍攝）

▲噴霧塔倒塌壓傷工人。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市副市長林欽榮表示，現場已勒令停工，並依照勞檢法處以相當責任，罰鍰至少30萬元起跳，同時也報請相關機關查驗，目前傷者已送至高雄榮總救治，希望司機平安，市府也會督促水泥廠應負起責任。

▲怪手司機被救出無生命跡象。（圖／記者吳世龍攝）

▲怪手司機被救出無生命跡象，送醫搶救後仍不治。（圖／記者吳世龍攝）

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