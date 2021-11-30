高雄今日戲院一年塌4次！帆布、鷹架全摔地上　阿伯坐輪椅逃難

▲高雄今日戲院又倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者柯振中、吳奕靖／高雄報導

高雄今日戲院拆除工程先前三度倒塌，已經被市府工務局重罰9萬元，沒想到30日再度傳出意外，鷹架、圍牆又倒塌，所幸警方前往現場調查，沒有人員受傷。詳細事發原因為何，仍待進一步釐清。

今日戲院位在新興區同愛街，今年1月28日時，外牆突然倒塌，導致巷道被水泥、碎石、帆布與鋼架覆蓋，嚇得附近住戶趕緊逃離，當時還有名老翁坐在輪椅上逃難，所幸無人傷亡。

時隔5個月，該棟建築6月17日進行拆除作業，結果下午2點因為作業不慎，後方3層樓高的外牆倒塌，壓毀對面住戶的外牆，所幸沒有造成傷亡。

▼高雄今日戲院又傳倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）



事發以後，工務局勒令停工，沒想到復工以後，8月27日再度發生意外，讓人飽受驚嚇，廠商也被移送懲戒委員會。過了3個月，今日戲院的外牆30日再度發生倒塌意外，已是今年第四次，讓附近住戶相當害怕。

▼高雄今日戲院又傳倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方30日晚間7點15分接獲報案，立刻派人前往現場、並持續疏導交通，所幸沒有人員受困。至於詳細事發原因為何，仍待進一步釐清。

▼▲高雄今日戲院又倒塌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

新興消防分隊前往現場處理，確認無人傷亡，只有同愛街35巷的房屋受到波及，財損目前仍在估計。警方也已經到現場，封鎖同愛街、同愛街35巷口、八德、同愛街口，河南路、同愛街口同樣封閉巷道，管制人車進入。

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