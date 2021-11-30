　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

違規超車被警盯上...通緝犯叫駕駛催油門！下車狂奔百米被壓制

▲▼一名遭通緝的吳姓男子日前搭友人車外出吃飯，因車子違規超車遭警攔截盤查，不但沒停車甚至還下車徒步逃跑，最後仍然遭警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲一名遭通緝的吳姓男子日前搭友人車外出吃飯，因車子違規超車遭警攔截盤查，不但沒停車甚至還下車徒步逃跑，最後仍然遭警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名吳姓男子日前搭友人的車子外出吃飯，不料友人因不當超車遭警方攔查，吳男怕通緝犯身分曝光，於是叫友人拒檢並加速逃逸，警方追了近2公里將車子攔截下來，吳男立刻開車門落跑，但跑不到100公尺還是被支援的警力壓制逮捕。

小港分局桂陽派出所員警27日下午5點20分左右，在小港區高鳳、孔鳳路口發現一輛白色小客車違規超車，準備上前攔截盤查時，該車不願配合停車受檢，反而還沿著高鳳路加速逃逸，員警趕緊通報勤指中心增派警力支援攔截圍堵，追了近2公里，總算在高鳳、高松路口成功將車子攔截下來。

▲▼一名遭通緝的吳姓男子日前搭友人車外出吃飯，因車子違規超車遭警攔截盤查，不但沒停車甚至還下車徒步逃跑，最後仍然遭警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

此時，坐在副駕駛座的40歲吳姓男子，卻打開車門拔腿狂奔，但跑不到100公尺，就被來後續趕來支援的警力壓制逮捕。

警方盤查吳男身分時，他還一度緊張，就連報身分證字號時還辯稱「我忘記最後一個號碼了」，員警用警用電腦一查，發現吳男竟是名毒品通緝犯。

吳男向警方供稱，原本坐著朋友的車要外出吃飯，途中友人違規遭警方盯上，怕自己通緝身分曝光，所以才叫求友人拒檢並加速離開，但最終還是逃不掉只能認栽，警方詢後將吳男解送地檢署歸案。

【更多新聞】

人肉行動導航！高雄阿北電動車「顧路」　警推2公里送回家

拿現金再賣基金！桃園20歲男衝高雄連騙2次　落網：為籌結婚基金

不戴安全帽騎機車買鹹酥雞　酒駕男的理由超強：才剛洗好頭

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
高嘉瑜遭施暴　國民黨中央委員：被打活該
冷氣團已到家門口！越晚越冷「明晨急凍10度」　各地低溫預測出
台中「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓水管變吸塵器
高嘉瑜驚吐「不想活了」！　26秒影片曝：想消失在世界上
他娶大30歲女房東「爽住內湖豪宅」　1張照網白眼
快訊／高嘉瑜「被男友打到全身傷」！　新北地檢署發話了
台中自來水工程意外　廠商證實工人和空氣被吸進下水道致死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水公司管線工程意外釀1死　廠商加緊趕工盼12／2如期復水

嬰兒車驚險滑過四車道！撞公車站牌翻覆　還好寶寶在媽媽手上

違規超車被警盯上...通緝犯叫駕駛催油門！下車狂奔百米被壓制

台中「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓水管變奪命吸塵器

南投民宅火警母子3人獲救　住警器裝設位置太低延遲鳴響

物流男摀嘴勒脖女同事欲性侵　她拿水壺反擊嚇跑色狼

這棟樓他佔7層　萬華角頭侵吞房產手法曝！檢聲押法院放人

快訊／彰化廢布料回收廠大火　鐵皮屋倉庫屋頂燒到全變形

恐怖網友亮刀強逼同居　她機警傳位置訊息向友求救

快訊／高嘉瑜「被男友打到全身傷」！新北地檢署發話了

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

水公司管線工程意外釀1死　廠商加緊趕工盼12／2如期復水

嬰兒車驚險滑過四車道！撞公車站牌翻覆　還好寶寶在媽媽手上

違規超車被警盯上...通緝犯叫駕駛催油門！下車狂奔百米被壓制

台中「下水道吃人」原理曝　名師：大氣壓力讓水管變奪命吸塵器

南投民宅火警母子3人獲救　住警器裝設位置太低延遲鳴響

物流男摀嘴勒脖女同事欲性侵　她拿水壺反擊嚇跑色狼

這棟樓他佔7層　萬華角頭侵吞房產手法曝！檢聲押法院放人

快訊／彰化廢布料回收廠大火　鐵皮屋倉庫屋頂燒到全變形

恐怖網友亮刀強逼同居　她機警傳位置訊息向友求救

快訊／高嘉瑜「被男友打到全身傷」！新北地檢署發話了

2021台南聖誕燈節系列活動正式開跑　溪北聖誕樹率先點亮

歐陽娜娜遺憾「太早出社會沒談過校園戀愛」　陸網一排酸爆：怪誰？

美股三大期貨持續下跌　道瓊期暴跌近550點、預告今晚美股不妙

昆凌受傷後首現身！坦言愛滑雪卻超怕冷　公開一招私房保暖撇步

才剛發片...許光漢震撼宣布「可能最後一張」　認：過程有點痛苦

學者打臉經濟部　國民黨：天然氣發電對環境破壞只會更多

高嘉瑜遭男友施暴　國民黨中央委員竟留言：被打活該

7千元買好市多推車！他1句「怎麼來4台」震驚萬人：財富自由

嘉市社大「自然農法分享班」　吃得健康提倡友善農法

「最帥鬼王」開房睡女粉絲遭設計！　對方偷拍性愛片轉賣狗仔

社會熱門新聞

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

快訊／遭男友施暴！高嘉瑜提告了

雪碧成法院認證小三　判賠正宮45萬

驚悚畫面曝！台中工人施工跌入下水道…頭部重創慘死

快訊／鈕承澤今天花蓮入獄！

OL夜店被強暴　壯男扯：是她硬要

即／高雄活埋現場慘況曝　怪手司機已無呼吸心跳

不知水還沒流光　工人切割管壁被負壓吸入慘死

獨／嗆警「我竹聯明仁會」　他拍片道歉了

台南轎車燒炭　1醫師陳屍後座

嘉明噴留內褲成鐵證　淫色按摩師慘了

即／男大生打撞球突昏迷！搶救不治

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

快訊／台南市關廟區食品工廠火警　大批消防灌救

更多熱門

相關新聞

大馬歌手得知自己三條通　狂抖急送醫

大馬歌手得知自己三條通　狂抖急送醫

大馬歌手丘沁偉現身了！士林警去年因毒品案上門逮人，與他同住的胡姓男閨蜜卻故意誤導警方，不告知丘的去處，直到警方持搜索票進屋，當場查獲丘躲在屋內，胡被依藏匿人犯起訴。今（30日）法院開庭，胡的辯護律師聲請與警交互詰問，警到庭告訴丘是「三條通」，3條案件的通緝犯，丘竟當場情緒崩潰，緊急戒護送醫。

謊報親弟資料電腦跳出「通緝犯」　他傻眼下場更慘

謊報親弟資料電腦跳出「通緝犯」　他傻眼下場更慘

廢棄屋有人影晃動　竟是搶奪通緝犯

廢棄屋有人影晃動　竟是搶奪通緝犯

安全帽沒戴好盤查　他自曝通緝身分

安全帽沒戴好盤查　他自曝通緝身分

通緝犯站ATM前遭盤查　不爽被上銬聲請提審

通緝犯站ATM前遭盤查　不爽被上銬聲請提審

關鍵字：

盤查通緝犯警用電腦

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

工安新人督導　工人酸：你最沒用

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面