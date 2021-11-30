違規超車被警盯上...通緝犯叫駕駛催油門！下車狂奔百米被壓制

▲一名遭通緝的吳姓男子日前搭友人車外出吃飯，因車子違規超車遭警攔截盤查，不但沒停車甚至還下車徒步逃跑，最後仍然遭警方逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名吳姓男子日前搭友人的車子外出吃飯，不料友人因不當超車遭警方攔查，吳男怕通緝犯身分曝光，於是叫友人拒檢並加速逃逸，警方追了近2公里將車子攔截下來，吳男立刻開車門落跑，但跑不到100公尺還是被支援的警力壓制逮捕。

小港分局桂陽派出所員警27日下午5點20分左右，在小港區高鳳、孔鳳路口發現一輛白色小客車違規超車，準備上前攔截盤查時，該車不願配合停車受檢，反而還沿著高鳳路加速逃逸，員警趕緊通報勤指中心增派警力支援攔截圍堵，追了近2公里，總算在高鳳、高松路口成功將車子攔截下來。

此時，坐在副駕駛座的40歲吳姓男子，卻打開車門拔腿狂奔，但跑不到100公尺，就被來後續趕來支援的警力壓制逮捕。

警方盤查吳男身分時，他還一度緊張，就連報身分證字號時還辯稱「我忘記最後一個號碼了」，員警用警用電腦一查，發現吳男竟是名毒品通緝犯。

吳男向警方供稱，原本坐著朋友的車要外出吃飯，途中友人違規遭警方盯上，怕自己通緝身分曝光，所以才叫求友人拒檢並加速離開，但最終還是逃不掉只能認栽，警方詢後將吳男解送地檢署歸案。

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