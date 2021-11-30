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獨／廟會小女神來了！水汪大眼「電力加倍」　粉絲狂喊：變更美

▲南台灣知名廟會小女神吳玥冷 。（圖／當事人提供）

▲南台灣知名廟會小女神吳玥冷，近期變得更美了 。（圖／當事人提供）

記者吳奕靖／高雄報導

21歲的你，假日都在做什麼？對於21歲的吳玥冷來說，假日卻是另一項身份的開始，從小在武術世界長大的她，現在她在廟會表演，已經成為新一代的廟會小女神，用自己的舞蹈、武術身段，汗水吸引每一個人眼光，不過21歲的她跟一般同年紀女生一樣都很愛美，近期還跑去「割雙眼皮」，同學發現之後，紛紛都說超加分，美爆了。

吳玥冷接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪的時候，說話方式一臉稚氣，雖然口罩遮住下半臉，但是露出的眼神卻是非常的活靈活現，大眼睛就像是會說話一樣，從小生長在武術世家的她，被冠上了練武術就應該是單眼皮，不過不說妳可能不知道，單眼皮對她來說，卻是一度無法擺脫的惡夢。

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▲南台灣知名廟會小女神吳玥冷 。（圖／當事人提供）

▲南台灣知名廟會小女神吳玥冷，單眼皮的臉蛋充滿了傳統味。（圖／當事人提供）

▲南台灣知名廟會小女神吳玥冷 。（圖／當事人提供）

▲南台灣知名廟會小女神吳玥冷 。（圖／當事人提供）

原來在廟會演出要化妝的時候，單眼皮一度無法撐起來，吳玥冷說都得要用假睫毛撐起眼睛才能夠化眼妝，而且還得求其他的廟會資深姊姊們來幫忙，每一次化妝都得要花很長時間，還有人因為抱怨「妹妹的眼睛真的太難畫了」，讓她非常困擾，所以她趁著前一陣子放假的時候，偷跑去割了雙眼皮，回到學校之後，同學才意外發現，不過一致叫好，紛紛說：「這樣漂亮很多！」

廟會演出的她，幾乎是十項全能，舞龍舞獅、跳民俗舞，她笑稱自己除了不會扛轎子之外，其他通通都會，但也因為亮麗的外表，出色的演出被人封為「廟會小女神」，記者笑著問「割完雙眼皮，粉絲有變多嗎」？吳玥冷俏皮說：「單身萬歲，粉絲沒有變多，都是固定的啦，但就是更鐵粉了」。

▲南台灣知名廟會小女神吳玥冷 。（圖／當事人提供）

▲南台灣知名廟會小女神吳玥冷。（圖／當事人提供）

國內知名整形醫師邱浚彥坦言，在醫美手術當中，割雙眼皮還是數量排行第一，至於割雙眼皮跟眼睛有神哪一個比較重要？「眼睛有神比雙眼皮的寬度要來得重要，眼睛有神就是黑眼珠露出的程度，露出的越多也就也越神」，所以應該要先追求眼睛有神，再去追求適當的眼摺寬度，這樣才是好看的雙眼皮手術。

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