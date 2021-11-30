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武術美少女「狂奪金牌」還不滿意　求完美衝了！全運會再拿1金

▲110年全運會女子劍術槍術全能金牌吳佳欣。（圖／吳佳欣提供）

▲110年全運會女子劍術槍術全能金牌吳佳欣。（圖／吳佳欣提供）

記者許宥孺／高雄報導

2021年全國運動會甫落幕，出身武術世家的吳佳欣榮獲女子劍術槍術全能金牌，在場上充滿自信的她，其實常對自己不滿意，因為追求完美的她，想讓自己在場上的每一項動作都是「好還要更好」。在一個機緣下，她決定在全運會比賽前改變自己，變身成電眼少女，讓自己在場上更有神、更有自信。

▲110年全運會女子劍術槍術全能金牌吳佳欣。（圖／吳佳欣提供）

▲吳佳欣在比賽場上煥發自信。（圖／吳佳欣提供）

曾在世界杯、全運會拿下多次金牌的吳佳欣，出生於武術世家，從小就跟著爸爸學武術，舉手投足間都看得出習武人的氣息，被稱為「練武奇才」。

右手比出動作，「你看，以前眼線要畫這麼粗！」吳佳欣說，她的眼睛原本是內雙，還沒割雙眼皮前，比賽定妝時都要治裝很久，眼線得畫的超級粗，才能看出些微的線條，而且眼影不管怎麼畫，睜開眼睛就吃妝，「有畫眼線跟沒畫眼線一樣！有時候打開還是看不到」。

▲▼吳佳欣私著可鹽可甜。（圖／吳佳欣提供）

▲▼吳佳欣私著可鹽可甜，割完雙眼皮後對自己更有自信。（圖／吳佳欣提供）

▲▼吳佳欣私著可鹽可甜。（圖／吳佳欣提供）

「割了好啊！」吳佳欣說，男友的眼睛很大很漂亮，之前還沒動手術時，常被男友嫌棄「大小眼」，之前也和他討論過是否要動手術，男友也是相當贊成，術後直呼：「太棒了！眼睛跟男友一樣大，有時候還比他大」。

吳佳欣也自豪地說，她的鼻子本來就挺，「但割完雙眼皮後，不知道是怎樣，鼻子看起來又更挺」，開心度大爆表，眼睛笑成一條線，「感覺割了一個地方，整個五官都變得很好」，直呼手術應該早點做。

▲吳佳欣代表屏東縣參加109年全運會。（圖／吳佳欣提供）

▲▼吳佳欣代表屏東縣參加109年全運會，當時還沒割雙眼皮。（圖／吳佳欣提供）

▲吳佳欣代表屏東縣參加109年全運會。（圖／吳佳欣提供）

吳佳欣說，在比賽場上穿著武術服裝，眼神看起來很兇、很銳利，不過割了雙眼皮後，這次參加全運會的照片，眼神就變得更有神也更上鏡，這也增添了她的自信心，「我的個性就是想讓自己變得完美，連在練習、任何方面都想做好，更別說是比賽，就是要把它做好」。

▲110年全運會女子劍術槍術全能金牌吳佳欣。（圖／吳佳欣提供）

▲▼吳佳欣在110年全運會前割了雙眼皮，她自認在場上表現更好，眼睛更有神。（圖／吳佳欣提供）

▲110年全運會女子劍術槍術全能金牌吳佳欣。（圖／吳佳欣提供）

國內知名整形醫師邱浚彥表示，在醫美手術當中，割雙眼皮還是數量排行第一，但是他也提醒割雙眼皮跟眼睛有神哪一個比較重要，「眼睛有神比雙眼皮的寬度要來得重要，眼睛有神就是黑眼珠露出的程度，露出的越多也就也越神」，所以應該要先追求眼睛有神，再去追求適當的眼摺寬度，這樣才是好看的雙眼皮手術。

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高雄全運會武術吳佳欣雙眼皮

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