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高嘉瑜初戀談20年！分手後超展開「他結婚當爸」　去年1句洩端倪

▲高嘉瑜。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

▲高嘉瑜跟前任交往近20年。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

記者周亭瑋／綜合報導

「港湖女神」高嘉瑜驚傳被男友林秉樞施暴痛打，全身四處都有擦挫傷痕，但本人僅強調是私領域的感情，不願多談。講起高嘉瑜情史，她和初戀馬文鈺交往近20年，最後以分手收場，不過男方此後人生超展開，現在也已為人父了。

高嘉瑜和學弟「小馬」馬文鈺從大學時期就交往，儘管兩人在高選上立委前已分手，但男方仍是她的政治幕僚。拉回到去年11月，前立委段宜康在臉書意有所指，向某位「底迪」喊話。

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他文中提到，「你女朋友當上立委，我也真心佩服你們的本事，更祝福能一帆風順、步步高升。你代表你們家委員去協調行政部門，要怎麼嗆聲，也是你們一貫的風格，不干我們屁事，但你公然在會議中說，你是『二十年的新潮流』，聽到這句說，我可就昏了！」

▲▼蘇貞昌提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢 高嘉瑜 陳時中 蘇建榮 花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜被痛打後，右臉、頭部、四肢多處挫傷，已至台大醫院驗傷。（圖／記者屠惠剛攝）

段宜康接著直呼，「新潮流黑成這樣，還有人要來冒充，而且是大立委的背後靈，照說我們應該焚香膜拜、舉杯相慶；但實在已經背了太多黑鍋，禁不起這位底迪的厚愛。別說20年，你根本沒當過1分鐘新潮流。」

當時，高嘉瑜迅速出面回應，直言有男友的人很多，不是只有她，「我也可能不一定有男朋友。」此話一出，令外界浮想聯翩，但高後來又說，「不要問我，我不知道啦！老婆的事，老公都不一定知道，男朋友的事，女朋友也不一定會知道。」

如今這段話被翻出，讓人不禁猜測，她可能那時就跟馬文鈺分手了。另據《鏡週刊》報導，小馬不僅結婚了，最近還悄悄升格為人父。

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