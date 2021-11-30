「給她一點時間」　王婉諭不捨高嘉瑜：零容忍、不該允許任何暴力

▲時代力量立委王婉諭。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳遭男友林秉樞施暴一事震驚社會，週刊報導，高嘉瑜11日和林男投宿飯店後，在飯店內遭施暴痛毆，事後還控制她行動自由長達兩日。對此，時代力量立委王婉諭30日表示，家暴是零容忍，此事也提醒社會大眾，家暴、親密關係暴力的受害者並不只是單一面貌，而是可能在社會的任何角落發生，呼籲大眾在個案關注被害人需求，避免造成二次傷害。

王婉諭表示，看到這則消息後，她十分震驚與不捨，目前高嘉瑜本人尚未正面回應，也期盼社會能給予高委員多一些時間與空間，等她準備好了，自然會對外說明。

王婉諭表示，她的立場很簡單，任何形式的暴力都不被允許，對於家暴，更是零容忍。然而，這件事也提醒著大眾，家庭暴力、親密關係暴力的受害者並不只是單一面貌，它可能在社會上的任何角落發生，受害者可能是公眾人物、也可能是你我身邊的每個人。

王婉諭強調，今天在許多報導的評論中也看見許多惡意的評論，深深期盼社會大眾在對於家暴事件及被害人的關心，應該撇除政治傾向、職業、與既定的人格特質，實際地在個案上關注被害人的需求，避免造成二次傷害。

此外針對制度面，王婉諭也說，值得注意的是，根據衛福部保護司的統計，若以親密關係型態的家庭暴力案件來看，近10年來始終有超過8成的受害者是女性，整體通報案件數及被害人保護扶助人次也不斷上升，這反映出台灣自從《家暴防治法》及近年「＃Metoo」事件後，支持體系的建立與通報意識的提升，但同時也看到，遭遇家庭暴力事件後會需要一連串而多樣的扶助，如庇護安置、陪同偵訊、陪同出庭、驗傷診療、聲請保護令、法律扶助、經濟扶助，這些任務往往是由第一線人員承接。

王婉諭指出，伴隨通報數與保護扶助人次的提升，她也會積極監督政府盤點、補足第一線的人力，並在警政、社政、律政上給予足夠的資源，建立一個完善的家暴防治體系，是支持受害者為自己站出來、走出來的最根本的一步，也是最重要的一步。