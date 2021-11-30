高嘉瑜鬼祟變裝直擊！　傳前男友亂爆她私事：與板橋林家後代交往

▲立委高嘉瑜情變後，私下行程相當神秘，要先回家變裝後才赴約。（圖／CTWANT調查組攝）

圖、文／CTWANT

現年41歲的「港湖女神」、立委高嘉瑜近期作風雖然轉趨低調，但仍被黨內同志抱怨無心捍衛執政黨公投主張，揪人稀稀落落，遭有心人士在綠營同溫層內大作文章；根據CTWANT掌握，讓高嘉瑜傷神的不只是揪人的成效不彰，還有與前男友馬文鈺剪不斷、理還亂的感情，對她精神產生極大困擾，私下出門都要先變裝，行跡可疑。

CTWANT記者直擊，公開場合的高嘉瑜，不管是上電視台政論節目或拜訪地方行程，都不會特別裝扮，雖有口罩遮臉，但外界可以輕易從其招牌髮型和大眼睛，就一眼認出女神本尊。只是CTWANT記者也發現，高嘉瑜的另一面極度重視隱私，上周某晚為赴私人行程，還特別先從立院回家喬裝，漁夫帽、深色大衣外套和長褲一應俱全，就連口罩也選擇低調色系，全身包緊緊讓人難以辨識，舉止相當小心，深怕被外界認出。

▲立委高嘉瑜公開行程毫不遮掩，招牌髮型讓人一眼就認出。（圖／CTWANT調查組攝）

為何高嘉瑜如此小心的原因？據CTWANT掌握消息得知，她前年底到去年初之間已和交往十多年的馬文鈺分手，隨後則和一位板橋林家後代的富少相識交往；然而悲情的是，高嘉瑜與林姓富少的戀情持續未久，也在今年告吹分手，女神高嘉瑜接連兩段情路不順，難怪無心黨務，整個人更對私下活動敏感異常。

高嘉瑜情斷馬文鈺其實早有徵兆，民進黨前立委段宜康去年11月在臉書暗示，高的男友假借新潮流名義向行政部門施壓，當時高嘉瑜出面嚴正否認此事，並爆意外地說，「我可能不一定有男朋友」，引發外界揣測高、馬兩人關係是否早已生變。

▲立委高嘉瑜行程固定，立法院問政、電視台政論節目和地方選區拜訪。（圖／CTWANT調查組攝）

據消息人士透露，馬文鈺始終放不下高嘉瑜，心態上可能由愛生恨，這大半年時間，除了向親近友人大吐苦水，懷疑高嘉瑜「無縫接軌」外，更到處對外爆料高嘉瑜私事，包括議員任內秘辛，以及高和林姓富少交往的八卦；甚至有傳聞指出馬文鈺與林姓富少這半年期間曾在公眾場合爆發衝突，才會讓這段曲折的三角關係漸漸傳開。

據CTWANT記者側面瞭解，高嘉瑜近一個月來因馬文鈺動作頻頻，產生極大精神壓力，她曾找立院友人談心，為了平息外界的流言蜚語，耗費極大心力，感覺相當委屈，完全不像往常樂天開朗的傻大姐模樣。對此，友人也只能多加安慰，並鼓勵她將心力專注在質詢官員、法案和預算審查，藉此轉移焦點。

▲立委高嘉瑜形象活潑，樂於和青年學子交流，相當受年輕人歡迎。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

CTWANT調查發現，形單影隻的高嘉瑜近半個月生活相當規律，一日行程從立法院開始、下午有時上政論節目，不然就是在立院辦公室研究法案和議題，晚間或假日多半則是在選區跑行程、耕耘基層。若不知道高嘉瑜情變的人，還以為港湖女神是工作狂，全天候以工作為重心，讓人感到心疼。

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