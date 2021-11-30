沒私交也要站出來譴責！　黃郁芬聲援高嘉瑜：拒絕性暴力

▲高嘉瑜。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜11月中旬遭男友林秉樞施暴，臉部、喉嚨等處都有瘀青，且據傳男方還以兩人私密影片要脅，消息曝光後震驚政壇，不分政黨一致譴責男方。對此，無黨籍台北市議員黃郁芬表達憤怒與不捨，呼籲大家站出來聲援高嘉瑜，一起拒絕性暴力。

「沒有人應該受到這樣子的對待。」黃郁芬30日在臉書表示，今天早上看到高嘉瑜被恐怖情人家暴、甚至是用私密影片要脅的新聞，真的非常憤怒而不捨。「雖然我自己與高嘉瑜委員並沒有私交、只是在活動現場有過幾面之緣，但同樣身為女性政治工作者，看到她遭遇這麼可惡的事情，卻只能隱忍，我必須站出來強力譴責」。

黃郁芬認為，這起事突顯出的最可怕一點就是：就算是如同高嘉瑜一樣，在政治上、在事業上都有相對豐沛的資源與條件，但在遇到親密關係中的暴力對待，與私密影像勒索 的時候，卻一樣會不知所措、不知道該怎麼為自己發聲。

「無論是公佈後，可能會引發散佈私密影像的報復行為，甚至是新聞揭露後，排山倒海而來的訕笑、酸言酸語，都會成為受害者發聲求助的阻礙。而且訕笑與酸言酸語，其實已經是現在進行式了。」

黃郁芬列出高嘉瑜事件爆發後，在ptt或各大新聞的討論串，其中留言包括：「影片拿出來大夥們鑑定鑑定」、「 #求上車」、「敲碗 趕快釋出 #不要看換臉的」、「唱歌太難聽被扁吧」、「反正她很擅長裝受虐兒 這回就讓她真被打一遍而已」。黃郁芬對此批評噁心，看了真的會吐血，這就是親密關係暴力以及私密影像勒索，最可怕的地方。

黃郁芬說，我們應該做的，就是一同展現出對性暴力零容忍的態度，嚴正譴責施暴的加害人；而不是落入對受害者個人的喜惡與評價、見獵心喜而落井下石。無論是精神上的、或是實體的、甚至是網路上的性暴力，都不應該被社會所接受。「請大家一起聲援高嘉瑜委員，一起 #拒絕性暴力！」