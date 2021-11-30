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高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被恐怖男友家暴卻不敢分手

▲▼【高嘉瑜遭家暴2】遭暴打還不敢分手　友人爆：高嘉瑜有私密影片在他手中。（圖／鏡週刊提供）

▲高嘉瑜至今不願對被暴打多做解釋，只強調自己也是受害者，友人爆料其實高有「親密影片」握在男友手中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高嘉瑜被男友打成重傷，為何還能在十多天後平靜地出席林母的告別式？該人士說，高嘉瑜之所以無法斷開這位恐怖情人，原因就在林秉樞手中握有2人的親密影片，林不時會用這些影片威脅高，讓她不敢提分手，才會讓對方予取予求，「這已經不是單純的家暴案件，而是刑事犯罪。」

親近高嘉瑜的友人說，他們得知後都勸高，這次的約會暴力正可認清林的性格，要她早點跟對方分手，但高卻語帶無奈地表示：「我不知道他會怎麼對付我。」友人表示，林抓狂時曾向高說，如果她敢把這件事說出去，他一定會否認到底，並在本刊查證全案時，軟硬兼施要高絕對不能跟媒體證實自己被打，「他甚至語帶恐嚇說，會花錢找黑道殺了高嘉瑜跟小馬。」

該人士說，高嘉瑜向他們吐露這些內情時，最深層的恐懼是林扣住她的手機後，利用iPhone隨身碟把她手機裡的資料全都備份，包括通訊軟體裡所有的資料、照片、重要對話紀錄截圖等都已被林掌握，後來她趁林不注意，偷偷打開隨身碟，才發現裡面不只有她的手機紀錄，還有2人多次在飯店一起拍下的親密影片，讓她驚恐不已。

▲▼【高嘉瑜遭家暴2】遭暴打還不敢分手　友人爆：高嘉瑜有私密影片在他手中。（圖／鏡週刊提供）

▲民進黨11日在內湖辦公投說明會，當晚多位綠營大咖出席，活動結束後，高嘉瑜直奔板橋與男友在飯店約會，沒想到卻遭暴力對待。

「他不時會拿著手機對我錄音、錄影。」友人透露，高嘉瑜說男友曾對她半開玩笑地表示：「我有妳太多把柄了。」由於林十分介意高與前男友無法徹底切割，包括他長期占了研究室公費助理員額，以及批評他違反民代助理任用條例，形同坐領乾薪等，林甚至擬了一份類似切結書的文件，逼高簽字畫押，並向她嗆聲：「萬一我被爆料上媒體，我就把這些資料跟影音都公布，看妳以後怎麼選？」

友人聽了高嘉瑜的敘述，安慰她這些影音、文件都是她在被脅迫之下承認的東西，怎麼能當證據？並說小馬從她還沒當選市議員就是她的幕僚，助理工作本來就不受限，這有什麼好爆料？但在友人眼中，「愛到卡慘死」的高嘉瑜，似乎對男友的情緒勒索無力招架，一再任他予取予求。

「他是個惡魔。」高嘉瑜向友人哭訴時如此形容林秉樞，並感嘆說，交往初期完全看不出林有暴力傾向，後來才知道他有不為人知的暴力性格，「她真的無法想像，對方會在她提分手後，怎麼報復她？」「她現在只能慢慢想辦法逐漸脫離。」

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113

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