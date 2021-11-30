高嘉瑜心中大患「助理費帳本」流出　未爆彈恐讓她官司纏身

▲立委高嘉瑜家暴事件後，仍一如往常上政論節目。（圖／CTWANT提供）

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立委高嘉瑜被媒體爆料，遭現任男友林秉樞施暴痛打，且還被男友掌握私密影片，搞得高嘉瑜心慌慌；據CTWANT掌握，高嘉瑜心中最大隱憂，除了怕私密影片外流，還擔憂議員、立委時期的助理費帳本全被抖出來檢視，到時若有未爆彈，恐讓她官司纏身。

據了解，高嘉瑜心靈近一個月深受折磨，除了男友林秉樞恐怖情人的本性暴露外，還有知情人士對外嗆聲，手上握有高嘉瑜長期以來的助理費帳本，時間橫跨議員到立委期間。由於近年來助理費挪用，已成為檢調查辦重點，不少政治人物都因此官司纏身，就算高嘉瑜自認沒問題，恐也怕被有心人士大作文章。

此外，高嘉瑜雖然是人氣女王，話題不斷，但高調、孤鳥作風，早已得罪不少黨內同志，很多人都準備磨刀霍霍準備修理她。若高嘉瑜的助理帳本被黨內對手拿到，到時少不了一場腥風血雨，嚴重折損女神形象，甚至影響2024年立委選舉提名。

CTWANT近日也直擊，高嘉瑜遭逢家暴後的半個月，工作已恢復正常；公開場合的高嘉瑜，不管是上電視台政論節目或拜訪地方行程，都不會特別裝扮，雖有口罩遮臉，但外界可以輕易從其招牌髮型和大眼睛，就一眼認出女神本尊。

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