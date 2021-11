▲高嘉瑜傳遭男友家暴,全身四處擦挫傷。(圖/翻攝高嘉瑜臉書)



記者崔子柔/綜合報導

民進黨立委高嘉瑜驚傳本月中遭男友林秉樞家暴,雖已驗傷通報但仍未分手,《鏡週刊》則報導稱原因是林秉樞握有2人親密影片。國民黨台北市議員游淑慧稍早的發文則讓網友認為,是在指高嘉瑜遭家暴事件。

游淑慧今(30)日在臉書發文表示,「獨立幹練的女生遇到感情時,有時仍難免有些痴或癡。保護好自己才是最重要的,我們努力工作是為了快樂生活」,並用英文寫下一段話,「It's not selfish to love yourself, take care of yourself, and to make your happiness a priority. It's necessary.」

▲游淑慧發文。(圖/翻攝自Facebook)



雖然游淑慧沒有在文章中提到任何名字或事件,不過不少網友則紛紛在底下留言討論,並問及高嘉瑜遭家暴一事是否為真。