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高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　43歲攻讀博士！黑歷史起底

▲▼林秉樞。（圖／翻攝關鍵評論網）

▲高嘉瑜新男友林秉樞。（圖／翻攝關鍵評論網）

記者葉國吏／綜合報導　

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友家暴，男友林秉樞身分也被起底，傳出他是板橋林家後代，目前43歲還在攻讀博士班。

鏡週刊報導，高11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，林發現高手機內與前男友密集互傳訊息，竟醋勁大發，抓狂對高施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。

週刊指出，林秉樞與高嘉瑜同樣出身法律系，現年43歲比高嘉瑜大2歲，現在政大念博士班，專攻政治哲學及中國研究。近年林以Raphael Lin為筆名，常在媒體投稿及撰寫專欄，臉書還不時秀出與政治人物的合照，企圖彰顯他在政界的人脈。

▲▼高嘉瑜。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

▲高嘉瑜爆家暴後首度錄影戴著口罩。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

不過也有知情人士透露，林秉樞經常利用臉書私訊，主動與政治人物或知名人士攀談、結交，選舉時還會表達願意捐贈政治獻金，2019年高嘉瑜參選立委，林就曾以個人名義捐款1萬元，「這是他的伎倆，偏偏高嘉瑜就被唬住了。」

根據CTWANT報導，高嘉瑜前男友馬文鈺分手後，時常對外爆料高嘉瑜私事，甚至吐露高嘉瑜新男友身分是板橋林家後代。

 
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