路易莎聊天「被瞪還找店員」引熱議　業者：只有一種情況會勸導

▲許多人到平價的路易莎咖啡讀書，意外引起網路論戰。（圖／翻攝自Facebook／路易莎咖啡Louisa Coffee(品牌總部)）

記者蔡惠如／綜合報導

有網友在網路抱怨，跟朋友去路易莎聊天，居然必裡面讀書的客人瞪，除此之外還找店員「處理」，引發討論，共鳴網友還表示有些消費者「用東西佔位」、「把咖啡店當圖書館」，態度還一副義正嚴辭的樣子，對此路易莎官方僅回覆：希望顧客間能尊重彼此需求，並表示只有在一種狀況下才會勸導。

有網友在Dcard無奈表示，「相信很多人曾在假日的路易莎看過，背了一大包進去晃一圈又出去的人，如果你就是那個人，多少應該都有OS過，『明明還有那麼多佔位的包包跟書，我到底可不可以把他們堆去一邊，自己用一個桌子呢？』但考慮到那邊是商家，我們確實也無權這麼做。」

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▲路易莎平易近人的售價，受到許多民眾喜愛。（圖／路易莎提供）

其抱怨文也引發共鳴，有網友分享自己經歷「之前跟朋友去路易莎聊天，裡面讀書的人居然去讓店員叫我們閉嘴，不過店員沒有來，真是愛他。話說，我為什麼知道呢？因為那位小姐說的有夠大聲，還拿手指著我們，我跟她對到眼後還瞪我，一整個莫名奇妙。」

對此討論業者則回覆，路易莎咖啡以「全方位生活門市」期待提供消費者飲食、閱讀、交流、工作的場域，並藉由桌型、插座設置區塊、或包廂，盡量區隔消費者使用需求，希望顧客間也能尊重彼此需求，而我們沒有硬性規定音量，除非是真的有造成多數客人感到不便的情形，才會加以柔性勸導。