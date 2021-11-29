路易莎聊天被狠瞪！她怒世界反了「叫我們閉嘴？」　這一幕更扯

▲路易莎飲品、餐點價格親民，受到國人喜愛。示意圖，與本文無關。（圖／路易莎提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣咖啡連鎖品牌「路易莎」是許多人的愛店，除了咖啡平價、適合聊天聚會外，更成為學生族群的讀書聖地。不過，就有網友氣憤抱怨，店內各種佔位，反倒讓用餐客人無處可去，甚至正常談話還會遭白眼，「居然要店員叫我們閉嘴！」

網友在Dcard無奈表示，「相信很多人曾在假日的路易莎看過，背了一大包進去晃一圈又出去的人，如果你就是那個人，多少應該都有OS過，『明明還有那麼多佔位的包包跟書，我到底可不可以把他們堆去一邊，自己用一個桌子呢？』但考慮到那邊是商家，我們確實也無權這麼做。」

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原po接著怒道，希望店家能管一下自己的客人，長坐就算了，竟然還離店卡位，「那些垃圾既不會再買一杯，還降低翻桌率，也會害你們觀感變差啊！」

抱怨文引發共鳴，有網友也傻眼直呼，「之前跟朋友去路易莎聊天，裡面讀書的人居然去讓店員叫我們閉嘴，不過店員沒有來，真是愛他。話說，我為什麼知道呢？因為那位小姐說的有夠大聲，還拿手指著我們，我跟她對到眼後還瞪我，一整個莫名奇妙。」

▲有的人甚至未點餐，在那讀書一整天。示意圖，與本文無關。（圖／路易莎提供）

對此，苦主們也加入戰局，「超自私，在路易莎可能都吃喝完了，佔位置的人還沒回來」、「沒錯沒錯，在路易莎喝飲料聊天都要小心翼翼，不然那些讀書的人就會抬頭看，搞得好像我在圖書館喝咖啡」、「我和朋友到路易莎大聲聊天，別桌都在看我們好爽」。

不過，不少人則坦言，的確很喜歡到路易莎讀書，「我超愛路易莎，學測指考的時候去，坐一整天讀書真的超讚，餓了就下去點蛋糕、飲料、熱壓吐司、三明治，中午時真的超誇張，一片人都不見，只看過一次店員上來趕，後來完全沒見過，大概是放棄了」、「幾個月前在路易莎看書，看到一個高中生妹妹幫她朋友佔位，後來來的直接從書包拿出可爾必斯，我坐在附近一陣子，她們根本沒有下去取餐，直接不演的耶」。