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店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

記者邱晟軒／綜合報導

繼屏東、台北挖眼案後，桃園市今（21日）再爆因勸導戴口罩遇害事件！41歲蔣姓男子因未戴口罩被超商店員勸導，竟拿刀猛砍對方，導致店員不幸喪命。稍早前，總統蔡英文在臉書的最新發文遭到網友大灌爆，「總統怎麼看？社會安全網又破了」、「被換臉比店員被殺害更重要？」

警方初步調查，蔣男是該社區住戶，今凌晨5時許走進超商消費，因未戴口罩而遭蔡姓店員勸導，蔣男心生不滿，「3進3出」超商，第3次蔣男折回超商時，將蔡姓店員從櫃檯叫出來，掏出預藏的水果刀刺向對方，雙方於地上一陣扭打，混亂中利刃刺入胸口，蔡男最後雖奮勇奪下蔣男手中的利刃，但人仍因失血過多，不支倒臥在超商門外，當場無呼吸心跳。

蔣男在被警方帶回派出所的過程中，均沉默不發一語，直到進入警所前，才數度腿軟跪地，由警方拉起帶入警所，目前正在偵訊釐清案情中。

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲▼桃園龜山29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲桃園29歲超商店員遭41歲蔣姓顧客持水果刀猛刺慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

然而，蔡英文最新一篇談論今日在屏東內埔參與「六堆300紀念大會」的臉書貼文，卻慘遭許多網友灌爆留言，紛紛回應，「又有超商店員無辜被殺死了，治安壞成這樣，政府有沒有應對措施啊？」、「您看起來很快樂耶」、「請重視治安問題，不要再那邊搞政治了」、「被換臉比店員被殺害更重要？」、「說好的社會安全網？司法改革？該不該快點修法了啊」、「妳跟大家關心的事情都不太一樣耶」。

還有民眾悲喊，「社會悲劇一直在發生，救救我們這些平民百姓好嗎」、「自屏東挖眼案開始後蔓延全台，而政府現在只關心公投與立委補選，人民死活看起來根本與妳無關」、「整天搞有的沒的公投案，超商案一句都不提，人民活該嗎？」、「蔡英文總統我若勸人戴口罩會被殺嗎？」

▼桃園超商店員遭刺死！總統臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自蔡英文FB）

▲▼桃園超商店員遭刺死！總統臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自蔡英文FB）

▲▼桃園超商店員遭刺死！總統臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自蔡英文FB）

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