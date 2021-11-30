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社會 社會焦點 保障人權

民進黨議員批治安惡化　中市警搶先半小時公布除暴成績單

▲▼民進黨議員上午召開記者會批治安惡化，中市警搶先半小時公布除暴成績單。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

11月7日，台中大學生被瑪莎拉蒂富少等3人，用球棒圍毆成重傷，顱內出血昏迷，造成社會不安，18日，一名行人路過斑馬線，開車4惡煞以為「被瞪」，持甩棍攻擊造成頭部撕裂、腦震盪、左耳膜破裂，民進黨5名市議員上午10點召開記者會痛批治安敗壞，台中警察事前獲悉提早半小時發布這陣子的除暴成績單，除了迅速滅火之外，更展現警方嚴正執法，打擊犯罪決心。

▲▼民進黨議員上午召開記者會批治安惡化，中市警搶先半小時公布除暴成績單。（圖／民眾提供）

台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、張耀中、黃守達上午10點聯合召開記者會指出，短短11天，台中街頭發生瑪莎富少毆打案，以及街頭走路也無端被打，橫行霸道的不良分子，根本不把台中市政府及警察局當一回事，難道市府連最基本的治安環境都給不起嗎？要求市府拿出對策，不要讓市民必須「冒著生命危險」上街頭，出門惶恐不安。

台中警方提前獲悉記者會，在記者會前半小時即發布新聞稿回應：11月7日男大生遭張嫌等3人用球棒毆成重傷一案，警方深入追查幕後組織，破獲2個網路博弈集團組織，查獲張嫌等27人，一舉瓦解背後集團與金流；11月18日晚間行人遭毆打部分，快打部隊3分鐘內趕抵現場，涉案人均已駕車逃逸，經調閱監視器過濾鎖定，在案發後「4小時」迅速將孫姓等4名犯嫌逮捕歸案。

警方還說，自11月11日起執行「除暴安民專案工作」，統計到29日成果如下，查獲通緝犯152名、毒品案49件56人、查獲詐欺案16案24人、酒駕171件171人、賭博及賭博機房6件18人、竊盜案11件12人、失聯移工12人、治平案件9件75人、檢肅非法手槍4枝、子彈68發，查緝地下錢莊12件14人、查緝網路賭博13件55人等。

警察局長蔡蒼柏表示，敢在台中犯案，來一個抓一個，對於街頭聚眾施暴，絕對「零容忍」，並再次宣示「針對鬥毆案件，警方將以優勢警力強勢執法，迅速壓制，並依刑法第149、150條妨害秩序罪，對犯嫌依現行犯逕行逮捕，今後仍將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，立即打擊、嚴查重辦，將犯罪分子及幕後組織緝捕到案，保障市民免遭受暴力威脅，建構台中市安全宜居的生活環境。

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