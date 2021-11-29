「不需大國一樣能活很好」　波海三國議員：一字形容台灣「決心」

▲行政院長蘇貞昌接見波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員。（圖／行政院直播）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌29日接見「波羅的海三國國會友台小組主席及議員聯合訪問團」，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇(Matas Maldeikis)致詞時表示，如果用一個字形容台灣就是「決心」，因為在民主、自由、人權、法治非常堅持，而且這價值就深植在血液裡，威權國家不樂見台灣跟波海三國合作，「只要關係更緊密，我們不需要他們也可以活得很好」。

馬瑪竇表示，感謝台灣人民，讓他們感受到台灣人的溫暖，這就像在家一樣。他說，如果在台灣用一字來形容台灣，就是「決心」，因為在民主、自由、人權、法治非常堅持，而且這個價值深植在血液裡，且是站在對的一方，不是民主會不會勝利的問題，而是民主一定會勝利。

馬瑪竇說，台灣跟波海三國合作是威權國家不樂見，甚至害怕看到的，因為這些大國都希望可以用經濟體跟價值鏈中重點核心國家為自居，但只要我們之間關係更為緊密，就可以讓大國了解到，我們不需要他們也可以活得很好，這就是他們怕的地方。

馬瑪竇認為，要堅毅展現給大國看，這就是波海三國跟台灣根本不需要廣大市場才一定活得下去，所以感謝台灣人展現的決心與智慧。