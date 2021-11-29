批政院違反行政中立　國民黨團：即刻停審各部會預算直到蘇貞昌道歉

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投投票日倒數18天，正反雙方針對各議題頻頻開砲，國民黨立院黨團今（29日）召開記者會，痛批民進黨政府多次違反行政中立，拿國人納稅稅金為特定公投議題宣傳，更表示，8個委員會黨籍召委即刻起停審各部會預算，直到行政院長蘇貞昌正式回應，向全民公開道歉為止。

國民黨團指出，民進黨政府多次違反行政中立，拿國人納稅稅金，為特定公投議題宣傳。國民黨團多次召開記者會，揭發行政院違反行政中立的事實，呼籲蘇貞昌及其所屬機關首長，必須嚴守行政中立，「但近日，行政院非但沒有停止違法行為，變本加厲在雜誌上，拿國人的稅金替美國肉商刊登廣告。」

國民黨團批評，行政院不但帶頭違法行政不中立，現在還用人民的血汗錢幫美國豬肉商打廣告，甚至拿人民的納稅錢反對人民直接民權，國民黨團認為再審明（111）年度總預算已經毫無意義了，從即刻起將停審111年度中央政府總預算，「8個委員會黨籍召委停審各部會預算，直到蘇貞昌院長正式回應，向全民公開道歉為止。」

國民黨團總召費鴻泰表示，四項公投在即，現在是必須替人民看緊荷包的時候。近日，在一本雜誌上刊登一則美豬、美牛的廣告，廣告上出現明顯地美國國旗，乍看之下，會認為是美國肉商廣告，但在右上角赫然出現「廣告」兩個字，詭異的是，廣告2字旁出現一個行政院的標記，行政院曾幾何時墮落到如此地步，為了公投案違法亂紀、行政不中立到這樣的地步，拿公帑為公投反方做宣傳。

對於民進黨稱各部會有義務為政策辯護，費鴻泰指出，《公投法》第17條規範地相當清楚，行政院面對公投案不見得一定是反方，民進黨也不一定是反方；民進黨跳出來作為反方，行政機關至多闡述施政上的說明，其他的動作、語言和活動都是多餘，也是實踐《憲法》賦予人民直接民權的權力。

費鴻泰指出，行政院跳出來扮演反方，利用人民納稅的稅金、國家的公帑大作反方廣告，甚至替美國肉商做廣告，難道台灣目前進口的豬肉、牛肉只有美國？反萊豬公投過了，美國豬肉商為了賺錢，還是會把豬肉賣到台灣，行政院犯得著拿公帑幫美國肉商做廣告嗎，「蘇貞昌根本不配當行政院長、不配做中華民國國民。」