　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron初期症狀曝！極輕微且不會失去嗅覺　南非醫：1族群最危險

▲▼新冠。（圖／路透）

▲新變異株Omicron恐對老年人帶來巨大影響。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

新冠病毒的新變異株Omicron迅速擴散至數個國家，引發國際恐慌。而第一個發現Omicron有異的南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee）示警，感染新變異株的多名病患症狀與以往相異，他們通常感覺到強烈的疲憊感、肌肉痠痛以及心跳加快，但卻沒有出現嗅味覺喪失的症狀。然而她也擔憂，新變異株恐將對老年人帶來更大危害。

根據《每日電訊報》（The Telegraph）報導，從醫30多年的南非醫師庫茲（Angelique Coetzee）在首都比勒陀利亞開了一間私人診所，然而她近日卻發現有部分新冠患者出現了「不尋常」的症狀。她表示，這些病患的症狀與先前治療過的新冠病患不同，他們大多出現疲憊感、心跳加快，且症狀十分輕微，但是卻沒有失去嗅覺與味覺。

庫茲11月18日當天治療到一個感染新冠肺炎的4人家庭，然而4人都出現疲憊感，症狀與先前的新冠病患截然不同，因此她也緊急聯絡南非疫苗諮詢委員會。她表示，這些病患的症狀非常輕微，截至目前為止都恢復得很好，不過她也擔心這種新變異病毒株，會對患有糖尿病、心臟疾病且未施打疫苗的老年人帶來嚴重影響。

▲▼新冠肺炎Omicron變異株。（圖／路透）

▲新冠肺炎Omicron變異株來勢洶洶。（圖／路透）

她提到，在這些病患當中，不舒服的情況只持續了1至2天，像是肌肉痠痛、疲憊，可能伴有輕微咳嗽，但是沒有失去味覺與嗅覺，也沒有其他強烈的症狀。而她也直言，在這些確診病患中，有約半數未施打疫苗。

此種新變異株B.1.1.529已被世界衛生組織命名為Omicron，列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC）。南非科學家奧利華拉（Tulio de Oliveira）先前表示，新變異株棘狀蛋白突變相當不尋常，其中明顯的地方在於，它至少有10個以上的突變，而Delta只有2個、Beta有3個。

截至11月29日最新數字，COVID-19新型變種病毒Omicron逐步全球擴散，目前確定出現確診病患的國家／地區已增至16國，足跡遍布北美、非洲、歐洲、西亞、東南亞和澳洲，目前總確診數為159例、可疑病例為1119例。

►「伊波拉級」新冠毒株恐現世！擁有高致死率高傳播力　專家曝1解方
►Omicron是病毒法拉利！中招後恐1傳2　醫護曝中重症多來自「1族群」
►奧地利出現疑似Omicron首例　確診者自南非返國無症狀

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
周董曬6000萬「麥拉倫Senna」　曝家中地位變高了
激戰片被外流！　他上網看A片見「女主角」傻眼
揭穿台大作弊科系！　學姐：學弟妹亂搞心寒
快訊／新北男「自撞路樹」失去生命跡象！　6歲兒一旁嚇傻
路易莎聊天被狠瞪！她怒世界反了　這一幕更扯
特斯拉買不到2周「曝唯一不習慣」！　AV網紅曝月開銷
甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝
關渡國中每天閃光5小時　百戶居民「在家戴墨鏡」險瞎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

魔王Omicron發威！專家怒揭「又有新變種」真相　2大關鍵原因曝

宏都拉斯大選開票！執政、反對黨「皆稱勝選」　親中卡斯楚聲望高

義大利首例Omicron「落地2周」才確診！返國檢測陰性　一家6口全中

Omicron衝破北美防線！加拿大2例確診　英國增第3例「病患已出境」

Omicron突變多達50種！NIH認「像是新病毒」　現有疫苗效力曝光

佛奇：需2週時間了解Omicron　拜登29日宣布美防疫新規

Omicron初期症狀曝！極輕微且不會失去嗅覺　南非醫：1族群最危險

魔王株Omicron突襲　美學者籲參考台灣防疫經驗：最佳範例

12歲女來不及度過聖誕節　慘遭4青少年圍毆刺死

Omicron入侵爆增至16國！　各國確診數字一次看

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

魔王Omicron發威！專家怒揭「又有新變種」真相　2大關鍵原因曝

宏都拉斯大選開票！執政、反對黨「皆稱勝選」　親中卡斯楚聲望高

義大利首例Omicron「落地2周」才確診！返國檢測陰性　一家6口全中

Omicron衝破北美防線！加拿大2例確診　英國增第3例「病患已出境」

Omicron突變多達50種！NIH認「像是新病毒」　現有疫苗效力曝光

佛奇：需2週時間了解Omicron　拜登29日宣布美防疫新規

Omicron初期症狀曝！極輕微且不會失去嗅覺　南非醫：1族群最危險

魔王株Omicron突襲　美學者籲參考台灣防疫經驗：最佳範例

12歲女來不及度過聖誕節　慘遭4青少年圍毆刺死

Omicron入侵爆增至16國！　各國確診數字一次看

快訊／台東長濱外海膠筏翻覆！2人緊抓求生　海巡急救援

史努比耶誕樹、展覽免費拍！中山站「魔幻山林」銀河光廊還有市集

第一代電視冠軍拉麵店來台20年　全台分店悄撤光

雷／《鬼滅之刃無限列車》動畫完結再曝新畫面！爆哭送大哥…第2季來了

明北台灣越晚越冷！入夜氣溫暴跌探12度　日夜溫差大「冷到週末」

魔王Omicron發威！專家怒揭「又有新變種」真相　2大關鍵原因曝

「表弟」終於找到工作！　卡森斯獲1年約前進衛冕軍公鹿

藍委建議蔡英文卸任前出訪歐洲　吳釗燮：目前沒有任何規劃

連千毅直播女班底「拜拜穿超辣」！廟內跪地畫面超兇　網：滿滿誠意

光芒1年約找前美聯賽揚克魯柏　近年資深強投短約收成效

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

國際熱門新聞

印度神童警告「4國家疫情警報響了」Omicron蔓延

牧師激戰長髮妹猛聞內褲！　信徒全拍下

「喪屍鯊魚」慘遭啃食　肚破腸流仍在游泳

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

快訊／南非抵荷蘭班機確診「13例Omicron」

不爽下樓取餐！年輕妹拿奶茶狂灑外送員

LV男裝藝術總監罹癌去世　享年41歲

他5年「躺著賺」200萬！超狂「終極摸魚法」曝

Omicron傳染力更強？　WHO回應了

超猛孕婦飆腳踏車去醫院生產　3年前也做過

長腿辣妹「奶襲外送員」！傻眼畫面曝光

防堵Omicron變異株入侵　日本警戒層級升至最高

Omicron中招後恐1傳2　中重症多來自1族群

Omicron強襲！　各國防堵措施一次看

更多熱門

相關新聞

Omicron突襲 美學者籲參考台灣防疫

Omicron突襲 美學者籲參考台灣防疫

南非發現COVID-19新變異病毒株Omicron後，全球如臨大敵。美國學者圖菲克西以台灣防疫經驗為例表示，嚴守邊境之餘口罩戴好，配合嚴謹疫調，才是明智之舉。

Omicron來襲！110萬青少年將打第2劑

Omicron來襲！110萬青少年將打第2劑

Omicron入侵16國失守！　確診數字一次看

Omicron入侵16國失守！　確診數字一次看

有疫苗就快打　台大仁醫曝這時「分配不見得充裕」

有疫苗就快打　台大仁醫曝這時「分配不見得充裕」

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

關鍵字：

OmicronB.1.1.529輕症新冠肺炎COVID-19世界疫情南非醫學會

讀者迴響

熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

鄧佳華外送3小時62單！律師算月薪傻眼

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

印度神童警告「4國家疫情警報響了」Omicron蔓延

牧師激戰長髮妹猛聞內褲！　信徒全拍下

鄧佳華騎YouBike外送「3小時跑62單」說謊被轟爆

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面