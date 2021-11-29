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義大利首例Omicron「落地2周」才確診！返國檢測陰性　一家6口全中

▲▼新冠肺炎,義大利米蘭。（圖／路透）

▲義大利首例Omicron病患已返國2星期才確診。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

義大利出現首例Omicron確診病例，但感染病患的行前疫檢結果為陰性，所以他早已「落地」超過兩個星期，並在羅馬、那布勒斯等地四處活動，包含他在內一家六口也全確診。這代表這義大利當局在防堵Omicron病毒上，面臨極大的挑戰。

根據Bloomberg報導，確診男子是石油公司「Eni SpA」的員工，他在聲明中指出，他於11月12日從莫三比克搭機飛抵義大利羅馬，當時搭機前的檢測結果為陰性，因此返回國內後，先是租了一輛車到飯店住了一晚，同時於餐廳用餐，隔天開車到醫院進行手術，過幾天後返回位於那布勒斯北部小鎮的老家。

男子在聲明中強調，整個旅程中都有遵守社交距離和防疫規範，「我有到米蘭進行公司規定的健康檢查，同時也進行了返回馬布多（Maputo，莫三比克首都）所需要的新冠病毒PCR檢測，被告知呈陽性後，我回到家中避免與任何第三方有接觸，開始依照規定進行隔離。」

男子家中的五名成員，包含妻子、兩名孩子、母親和岳母也全都確診，目前正在進行基因定序，確認是否為Omicron病毒。他表示，這段時間家人與他的症狀都相當輕微，「考量到我的家人從8歲到81歲的男女性，以及我們這10天中的輕微症狀，我可以說，我很高興能夠接種疫苗，因為效果非常好。」

這件確診案例表明，Omicron已經在歐洲散佈至少兩個星期，並凸顯出旅客登機前進行新冠病毒檢測制度的弱點。義大利衛生部長日前簽署了行政命令，禁止來自南非、賴索托、波札那、辛巴威、莫三比克、納米比亞和史瓦帝尼的旅客入境，過去14天內去過這些國家的旅客也一律禁止。

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