阿茲海默症「染新冠機率增」　國衛院最新研究找到關鍵原因！

▲研究發現，阿茲海默症和新冠病毒有負面關聯性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

國家衛生研究院最新研究發現，阿茲海默症的主要病理特徵乙型類澱粉蛋白（Aβ）的Aβ1-42會加速新冠病毒感染。該研究是首度證實阿茲海默症和新冠肺炎的關聯性，相關研究成果已發表在《國際分子科學期刊》（International Journal of Molecular Sciences）。

該研究由國衛院神經及精神醫學研究中心副研究員謝奉勳、感染症與疫苗研究所副研究員余冠儀和生技與藥物研究所研究員徐祖安等人合作研究。謝奉勳今受訪時表示，阿茲海默症是失智症中最多的，之前義大利也有觀察發現失智患者新冠肺炎死亡率提高。

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謝奉勳指出，阿茲海默症主要病理特徵乙型類澱粉蛋白（Aβ）的Aβ1-42，這次研究主要針對Aβ1-42，研究發現，Aβ1-42會和新冠肺炎病毒表面的棘蛋白結合，尤其會增加S1蛋白和宿主受體ACE2結合，結合的強度也超越H1N1、MERS的表面棘蛋白。

謝奉勳進一步提到，之後在偽病毒感染模型實驗中也發現，Aβ1-42會加速新冠病毒感染，明顯會提高白細胞介素-6（IL-6），而IL-6主要和發炎反應相關，也是新冠肺炎治療中，需要降低的指標之一。

該研究雖然發現阿茲海默症和新冠病毒病理可能負面互相影響，但謝奉勳也特別說明，進一步在小鼠模型靜脈注射接近病毒模樣的S1三聚體蛋白，結果發現S1蛋白會減緩血液Aβ1-42的清除作用，再使用研發的Aβ抗體（NP106）發現小鼠的代謝延緩有被抑制的現象，因此也提供阿茲海默症藥物未來可能有機會發展新冠藥物的方向。

謝奉勳表示，之前也有研究人員用模型模擬，觀察到阿茲海默症和新冠肺炎有很大相關，但這次研究是直接提供線索，用分子生物的方式去呈現，Aβ1-42和新冠肺炎病毒表面的棘蛋白有互相結合現象，在細胞模型可能會有負面的影響，是直接證據上第一次呈現出來，但這也只是一個開頭，還需要在未來的動物和人體試驗中確認。