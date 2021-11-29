動老樹要祭拜！老榕樹盤根傷建築　吉安公所設香案稟報要搬家囉

▲老榕樹盤根延伸已破壞周邊建築結構。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉進行吉安車站、干城車站周邊美化工作，在干城車站公廁旁的1棵老榕樹因樹根延伸破壞周邊建築須移除，鄉公所依照民間習俗，26日上午舉行移植祭拜儀式，由吉安鄉長游淑貞帶領相關課室主管及工程團隊，向「榕樹爺爺」稟報即將搬家的圓滿祈求。

▲▼吉安鄉公所設香案，由鄉長游淑貞率同仁向老榕樹稟報，不得已要搬家了。

干城車站周邊改善工程主要執行項目為初音驛生態公園內步道植栽美綠化、遊憩動線整修、園區整地及植披、景觀燈設置、生態池棧道修繕整修、能高越嶺古道起點意象整修、公共廁所設施優化及榕樹植栽移植等。

由於老榕樹根系生長已破壞車站公廁的化糞池，而園區內也有部分枯木需要移除，因此將同步進行移植及移除工作，並把老榕樹移至園內距離約三十公尺處，移植工期為四個工作天。

干城車站周邊環境在鄉公所的規劃下，與周邊干城鐵道櫻花公園以及初音驛生態公園串聯，打造為複合式觀光旅遊秘境，提供民眾多元休閒遊憩空間，並偕同在地社區發展協會及公益組織社團協力管養。

去年度鄉長游淑貞亦專程前往富里鄉「東富禪寺」向釋傳開師父請益園藝、植栽維護實務經驗，當傳開法師率團隊赴公園執行綠美化工作時，他特別提及，老榕樹樹齡悠久，若未來有移植規劃，要記得事先舉行祭拜祈求儀式。