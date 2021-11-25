吉安部落好客市集爆棚！　神秘嘉賓現身相見歡人氣商品完售

▲神秘嘉賓傅崐萁現身市集發送體驗券，引發一陣騷動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安部落好客黃昏市集推出每日發送三百張市集體驗券，讓每天二點到五點的希望公園人氣爆棚，立委傅崐萁擔任神祕加碼貴賓驚喜現身，親自到場與鄉親相見歡，讓許多人氣商品不到三點半就銷售一空。鄉長游淑貞表示，周末2天將再加碼發出千張體驗券，還有不定時驚喜加碼，邀請大家28日前把握時間，歡樂逛市集、找好康！

▲▼市集人潮爆棚，許多攤商產品提早銷售一空。

位於吉安路上的希望公園黃昏市集，一開賣就被秒殺、還有難得一見的限量商品，皆讓剛領到體驗券的民眾手刀直攤位前。市集中莊家手工饅頭包子的老闆推著販售攤車現身，後面就跟著不少尾隨者，等著品嚐每天限量出爐的饅頭與包子；吉安農會由家政班姊妹手工製作的粄食以及百分之百採用吉安芋的香濃芋泥球也是不少鄉親的最愛；還有甲子食堂承襲古早味製作的黑糖糕，以及吉安鄉太魯閣族發展協會創意調製的馬告冬瓜茶，擁有獨特在地香氣甜滋味，讓許多人一試成主顧。

每周末市集亦邀請表演團體帶來耳目一新的演出，讓人陶醉於懷舊氛圍裡共度悠閒午後時光。 游淑貞表示，「繽紛吉安‧部落好客黃昏市集」融合原民與客家傳承的幸福好味道，各式各樣的風味農產、美食，以及藝文展演與薪傳的培育舞台，也吸引鄉親攜家帶眷、全家大小一起來領取體驗券，集眾之力購買食材回家烹煮美味的餐點，再次歡迎鄉親在濃濃的人情味裡，前來體驗滿足多重感官的市集饗宴。