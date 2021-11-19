花蓮閹雞秤重大賽！近15斤神雞奪冠　飼主：像家人一樣照顧

▲參賽的閹雞，每隻都雄壯威武頭好壯壯。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安客家庄年度盛會「客家文化藝術節」系列活動18日上午在五穀宮敲響開場鼓，首先登場的是「閹雞秤重比賽」，在吉安鄉長游淑貞及各位貴賓的見證下，50餘隻身形飽滿、羽毛亮澤的閹雞，在眾人的驚嘆與期待中輪番上陣秤重，最終由吉安村吳姓民眾養的大閹雞，以14斤13點4兩奪下冠軍寶座。

▲鄉長游淑貞與奪冠的閹雞和飼主合影。

為鄉長游淑貞與奪冠的閹雞和飼主合影。求公正、公平，鄉公所特別安排專業閹雞師擔任評審，嚴格檢驗雞隻是否閹割完全。住在干城村年輕的黃姓閹雞師表示，平常的正職為工程師，為承接起吉安客家聚落傳統產業，從七、八年前開始斜槓從事閹雞工作，也希望在地客家文化能夠被更多人看見、永續傳承。特別前來擔任評審的范振城「范叔」說，看見大閹雞，就回想起小時候在農村家家戶戶養雞，十月半祭祀敬神後互相分享的溫馨回憶。

▲鄉長游淑貞也帶來一隻閹雞代表鄉公所參賽。

閹雞秤重比賽集結鄉內各路養雞達人，細心照料飼養超過六個月以上，賽果出爐後，飼主們將雞放於鄉公所特別搭建的圍籬之中，供眾人拍照觀賞，飼主們也以雞會友，互相交換養雞心得。奪冠後樂得笑呵呵的飼主表示，平常跟媳婦一起在家裡後院飼養，以餵食玉米等五穀雜糧為主，他覺得最重要的是把雞像家人一樣照顧、呵護，就能頭好壯壯、快快長大謝神恩。

▲▼養雞達人信心滿滿帶著自己飼養的閹雞參賽。

活動中，鄉長游淑貞也帶著一隻大閹雞以吉安鄉公所的名義出賽，秤量後重達九斤十五點六兩，雖未躋進優選名單，但在眾人鼓勵下決定明年再挑戰！此外，鄉民代表黃松生、稻香村長鄧桂英也帶著自己飼養閹雞一同來參賽，出席貴賓還有客家委員葉仁基、代表蔡文隆、永興村長陳源忠、宜昌村長鍾雪香、客家大佬范振城等一同共襄盛舉。

獲得前3名以及15名優選的閹雞，將「晉升」為天神良福雞，參與19日上午舉行的天神良福祭。

客家事務所長謝美惠說明，閹雞是由小公雞約四到八週時，請閹雞師傅實施閹割手術，閹割後的雄雞較為溫馴、不具攻擊性、活動能力下降，因此肉質的脂肪含量較高，而參賽的閹雞大多已豢養七個月左右，客家鄉親不僅要比誰家養的閹雞最重，更以牠的大小來展現對神明的敬意，祈求豐收與平安。