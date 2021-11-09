　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園就業中心搬家　新址位於市府行政園區服務更升級

▲桃園就業中心搬家

▲桃園就業中心搬家，新址位於市府行政園區內。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園就業中心」9日舉行新址喬遷開幕暨揭牌，市長鄭文燦表示，桃園每年平均求才13萬人、求職者約8萬人，市府順利媒合6萬多人找到適當工作，總媒合率約86%；尤其青年媒合率近9成，每年平均讓2萬2,000位青年順利踏入職場；升格後，桃園首度就業保險投保薪資從2萬7,000元起持續成長，今年已達3萬1,000元，7年成長約15%。▲桃園就業中心搬家

鄭市長進一步說明，市府攜手中央共同推動「青年尋職津貼」，只要登記履歷表就能領2,000元，求職3個月期間，最高可獲得補助3萬2,000元，覓得工作後還能銜接桃園三讚青年就業促進方案，「就業讚」提供受僱滿6個月者最高2萬1,000元補助，雇用企業也可領取1萬元。▲桃園就業中心搬家

另外也配合中央提供「青年就業獎勵」方案與職訓計畫，「證照讚」鼓勵青年考取技術士證照，取得甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8,000元獎勵金；「學習讚」則補助桃園青年參加參加國內大專校院推廣教育學分班的學分費，每人每年最高補助5學分、每學分3,500元，協助青年於疫情期間順利就業無阻礙。▲桃園就業中心搬家

鄭文燦也說，桃園目前無薪假人數僅約1,500人，是六都中第二少，市府積極協助員工紓困、協助企業恢復營運，讓失業率維持3.93%，於疫情中未明顯提升；同時積極協助弱勢就業，如針對原住民族開班授課、保障訓練比例。

另外，市府全國首創推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對50歲以上退休或退出勞動力市場的中高齡勞工，提供就業獎勵，鼓勵其重返就業市場。就服處明（2022）年也規劃在中路一號社會住宅設置銀髮人才服務據點，希望加強中高齡充分就業；市府更與退輔會合作，提供服完兵役者社會轉銜服務，讓服役完畢的年輕人順利就業。市府多元的就業輔導措施為市民打造安心就業的環境，因為市民「有頭路」，幸福城市才能實現。

桃園就業中心原址南華街為勞動部勞動力發展署桃分署自有廳舍，因考量建築老舊，由勞動部負責喬遷、裝修經費，桃園市政府提供行政園區內辦公廳舍，持續提供民眾更優質的服務。

包括勞動部長許銘春、勞動力發展署長蔡孟良、勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁、市府勞動局長吳宏國、原民局長林日龍、就服處長劉玉儀、工商發展策進會總幹事陳家濬、桃園區長陳玉明、退除役官兵職業訓練中心主任秦文臺、桃園市榮民服務處長徐偉光、桃園市工業會理事長黃成業、桃園市職業總工會理事長楊震東、桃園市獸醫師公會理事長宋鴻海、桃園市總工會副理事長陳若蘭等均一同出席。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
移工重啟開放！最快本周引進印尼移工
4星座2022年迎大轉機！「這星座」將賺進大筆財富
快訊／打臉周玉蔻！遭控霸佔法拍屋　顏家早以「幸運金額」買下
6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」痛到地上滾　爺痛哭：都是我不好
LIVE／顏寬恒宣布參加「中二區立委補選」　朱立倫現身力挺
入夜有望下初雪！　明晨最凍探14度
5款鍋物「鈉含量排行榜」出爐！第1名湯底超清澈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北青農力！打造青農即戰力　4大面向系列課程開跑

新北農青推Outdoor森林療癒　農林一日體驗13日登場

鼓勵中高齡重返職場　桃園議員林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

桃園就業中心搬家　新址位於市府行政園區服務更升級

聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

黃偉哲邀身障代表檢視公車無障礙服務SOP　輪椅女孩：感謝黃市長關心

黃偉哲力保市民健康權益　台南推動食安五環政策績效六都第一

祭出技術性杯葛力挺周奕齊　台南藍軍、無黨抗議水利預算不重視偏鄉

修繕老房子　台東「私有老建築保存再生計畫」助圓夢

基隆稅務局「發票兌換月曆、日曆」13日開跑　數量有限送完為止

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

阿喜「認愛無尊」已見過家長！　欣賞他2優點...曾國城：她偏好牙齦XD

新北青農力！打造青農即戰力　4大面向系列課程開跑

新北農青推Outdoor森林療癒　農林一日體驗13日登場

鼓勵中高齡重返職場　桃園議員林政賢提案市府「銀髮延就院」開張

桃園就業中心搬家　新址位於市府行政園區服務更升級

聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

黃偉哲邀身障代表檢視公車無障礙服務SOP　輪椅女孩：感謝黃市長關心

黃偉哲力保市民健康權益　台南推動食安五環政策績效六都第一

祭出技術性杯葛力挺周奕齊　台南藍軍、無黨抗議水利預算不重視偏鄉

修繕老房子　台東「私有老建築保存再生計畫」助圓夢

基隆稅務局「發票兌換月曆、日曆」13日開跑　數量有限送完為止

到處都是主子伸展台！液晶電視邊框當鋼索漫步　還能浮半空中？

當「厭世心態」出現時做3件小事　改變想法、幫自己歸零

新北青農力！打造青農即戰力　4大面向系列課程開跑

新北農青推Outdoor森林療癒　農林一日體驗13日登場

超多人自稱地方媽媽…真相曝光老司機害羞：還有小隻馬

霸林爵只投5局無失分退　原來是破皮了

壽險業賺租金！　南山人壽砸8億買內湖全棟商用大樓

專家傳授擺脫「秋冬扁塌髮」5秘訣，下雨潮濕也不怕！

快訊／打臉周玉蔻！遭控霸佔法拍屋　顏家早以「幸運金額」買下

明星潛水錶尺寸縮小了　BLANCPAIN改40毫米更好上手

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人

桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11/9日施打

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

彰化農民淌血　質疑重劃案「黑幕重重」

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

越南移工尖刀刺死前雇主　否認犯案遭判15年

改裝車噪音擾民　台東祭出聲音照像科技執法

即將出任中央要職？　市議員質詢鄭文燦

高屏溪驚見「浮屍」警1關鍵確認身分

南投縣環保局承諾　草屯垃圾山明年底前全數移除

更多熱門

相關新聞

告別城中城！社工+吊車助搬家76歲嬤「監工」

告別城中城！社工+吊車助搬家76歲嬤「監工」

高雄城中城大樓受災戶5日起陸續搬離，一名76歲林姓阿嬤出院後，已找到5坪小套房，雖然新租屋處備有基本家電，但她仍惦記城中城舊家物品，今早到場「監工」，看著吊車和工作人員協助把一箱箱家當運下樓，還能幫忙送到租屋處，讓她直呼很感謝，「可以好好安頓下來了」。

省時省力又環保！　專家曝：搬家材料可這樣變出來

省時省力又環保！　專家曝：搬家材料可這樣變出來

搬家救星！　專家曝5分類打包技巧

搬家救星！　專家曝5分類打包技巧

布置新房「她免出錢」！男友消失2個月竟結婚了

布置新房「她免出錢」！男友消失2個月竟結婚了

租屋妹翻出「詭異行動電源」　網驚：快搬

租屋妹翻出「詭異行動電源」　網驚：快搬

關鍵字：

桃園就業中心搬家新址行政園區

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

星巴克11／8起「連5天」買一送一

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

5歲女童生子...親生兒以為「她是姊姊」

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面