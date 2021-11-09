桃園就業中心搬家　新址位於市府行政園區服務更升級

▲桃園就業中心搬家，新址位於市府行政園區內。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園就業中心」9日舉行新址喬遷開幕暨揭牌，市長鄭文燦表示，桃園每年平均求才13萬人、求職者約8萬人，市府順利媒合6萬多人找到適當工作，總媒合率約86%；尤其青年媒合率近9成，每年平均讓2萬2,000位青年順利踏入職場；升格後，桃園首度就業保險投保薪資從2萬7,000元起持續成長，今年已達3萬1,000元，7年成長約15%。

鄭市長進一步說明，市府攜手中央共同推動「青年尋職津貼」，只要登記履歷表就能領2,000元，求職3個月期間，最高可獲得補助3萬2,000元，覓得工作後還能銜接桃園三讚青年就業促進方案，「就業讚」提供受僱滿6個月者最高2萬1,000元補助，雇用企業也可領取1萬元。

另外也配合中央提供「青年就業獎勵」方案與職訓計畫，「證照讚」鼓勵青年考取技術士證照，取得甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8,000元獎勵金；「學習讚」則補助桃園青年參加參加國內大專校院推廣教育學分班的學分費，每人每年最高補助5學分、每學分3,500元，協助青年於疫情期間順利就業無阻礙。

鄭文燦也說，桃園目前無薪假人數僅約1,500人，是六都中第二少，市府積極協助員工紓困、協助企業恢復營運，讓失業率維持3.93%，於疫情中未明顯提升；同時積極協助弱勢就業，如針對原住民族開班授課、保障訓練比例。

另外，市府全國首創推動「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對50歲以上退休或退出勞動力市場的中高齡勞工，提供就業獎勵，鼓勵其重返就業市場。就服處明（2022）年也規劃在中路一號社會住宅設置銀髮人才服務據點，希望加強中高齡充分就業；市府更與退輔會合作，提供服完兵役者社會轉銜服務，讓服役完畢的年輕人順利就業。市府多元的就業輔導措施為市民打造安心就業的環境，因為市民「有頭路」，幸福城市才能實現。

桃園就業中心原址南華街為勞動部勞動力發展署桃分署自有廳舍，因考量建築老舊，由勞動部負責喬遷、裝修經費，桃園市政府提供行政園區內辦公廳舍，持續提供民眾更優質的服務。

包括勞動部長許銘春、勞動力發展署長蔡孟良、勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁、市府勞動局長吳宏國、原民局長林日龍、就服處長劉玉儀、工商發展策進會總幹事陳家濬、桃園區長陳玉明、退除役官兵職業訓練中心主任秦文臺、桃園市榮民服務處長徐偉光、桃園市工業會理事長黃成業、桃園市職業總工會理事長楊震東、桃園市獸醫師公會理事長宋鴻海、桃園市總工會副理事長陳若蘭等均一同出席。