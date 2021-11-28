賴清德宜蘭拚公投　核四「老爺車兼拼裝車」有安全顧慮

▲副總統賴清德28日宜蘭拚公投，強調核四是「老爺車兼拼裝車」有安全顧慮。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣部28日連辦3場地方公投說明會，與會的副總統賴清德強調，核四牽涉台灣環境安全，藻礁攸關能源安全，萊豬是經濟安全，公投綁大選與民主安全息息相關，這四大公投環環相扣，呼籲大家投下不同意票，共同守護國家安全。

民進黨宜蘭縣部28日上午起，在宜蘭五結鄉二結王公廟、蘇澳鎮新城慶安廟、員山鄉香草菲菲芳香植物博物館，舉辦3場次的公投說明會，副總統賴清德在活動首場的二結王公廟先上香，祈求國泰民安、下個月公投政府得到人民支持。

賴清德向宜蘭鄉親表示，核四廠停停蓋蓋20年是「老爺車兼拼裝車」，有安全顧慮，桃園藻礁方面，中油與專家學者啟動生態保育，三接應繼續興建，萊豬進口採用國際標準把關，消費者可以自主選擇，至於公投綁大選，因選票太多容易混淆，3年前邊投票邊開票情形，讓各界罵翻天。

賴清德以「四個不同意，台灣更有力」強調說，核四牽涉台灣環境安全，藻礁攸關能源安全，萊豬是經濟安全，公投綁大選與民主安全息息相關，這四大公投環環相扣，呼籲大家投下不同意票，共同守護國家安全。

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