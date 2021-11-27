宜蘭12年正妹看板「本尊曝光」！身份被起底…現況讓網傻：還在拍

▲網友表示看到該看板12年，好奇裡面的女子本尊在哪。（圖／翻攝宜蘭知識+）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友在臉書社團「宜蘭知識+」發文表示，「女兒小二來宜蘭就對這美女印象深刻，現在大二了，請問本尊何在？想一睹風采！」引起網友熱烈討論，紛紛指出該名美女是蘇澳宜蘭餅發明館協理劉瓊鎂，除了是老闆的女兒之外，照片也是在20歲當空姐時拍攝。

該文PO出後引起許多好奇網友、宜蘭在地人的討論，「她現在更漂亮」、「就宜蘭餅他們家的女兒」、「除了本尊更美之外，我想不到其他形容詞了」、「我國小的時候他就是空姐退役了」、「從小看到大，現在應是 4~50了吧」、「有時候會在收銀台」、「我一直以為是藝人的代言照耶」、「我以為只是圖庫」。

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▲▼原來看板內的女子名叫劉瓊鎂，是老闆的女兒。（圖／翻攝宜蘭餅發明館）



「老闆的女兒小鎂！」有網友直接解密，原來該名女子叫劉瓊鎂，是宜蘭縣蘇澳觀光工廠宜蘭餅發明館老闆的女兒，目前已是2個孩子的媽媽，但現在發明館內仍會找劉瓊鎂拍攝宣傳照。

劉瓊鎂表示，該張看板的照片是她20歲時當空姐拍的，看到網友說從小看她看到大，開玩笑說「從小鎂姐姐變小鎂阿姨，可能之後就是阿嬤了」，「我在發明館歡迎來找我玩」。

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